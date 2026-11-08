José Ramón Riera desmonta las mentiras económicas del Gobierno de Sánchez y el uso torticero del INE

El debate acerca de las cifras económicas ha vuelto a situarse en el epicentro de la política española. En su análisis para El Debate, José Ramón Riera pone en entredicho la manera en que el Gobierno de Pedro Sánchez maneja los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para construir un relato que resalta el éxito económico.

Su crítica no se limita a un dato específico del producto interior bruto. Riera dirige su atención hacia la discrepancia existente entre los mensajes oficiales y la realidad que experimentan hogares y empresas. Mientras que La Moncloa enfatiza el progreso económico, siguen latentes las incógnitas relacionadas con la calidad del crecimiento, la presión fiscal, la disminución del poder adquisitivo y la capacidad real de las familias para mejorar su situación.

El INE, entre la estadística y la propaganda

El INE cumple una función vital: proporcionar datos homogéneos, verificables y comparables sobre la economía y la sociedad. La credibilidad de dicho organismo radica, precisamente, en que sus publicaciones se mantengan al margen de las disputas partidistas. Riera argumenta que esa confianza se ve erosionada cuando el Gobierno presenta cada revisión estadística como un respaldo a su gestión, mientras que se evita detallar los aspectos menos favorables.

No se trata de rechazar por completo las cifras oficiales. El verdadero problema surge cuando se eligen solo aquellos indicadores que mejor se alinean con el discurso político, dejando de lado otros que reflejan una realidad más incómoda:

Evolución del PIB y de la renta per cápita.

Productividad y calidad del empleo.

Inflación acumulada y costos de la vivienda.

Déficit, deuda y presión fiscal.

Inversión empresarial y competitividad.

El crecimiento agregado puede dar una visual positiva y, a su vez, encubrir que la riqueza por ciudadano avanza a un ritmo considerablemente más lento. Esta diferencia es crucial para comprender por qué el mensaje del Gobierno a menudo no se alinea con la percepción social.

La responsabilidad de Elena Manzanera

La gestión de Elena Manzanera al frente del INE también se encuentra bajo el escrutinio. La presidencia de esta entidad requiere independencia, rigor técnico y una comunicación clara. Publicar estadísticas no es suficiente; debe explicarse también la naturaleza de las revisiones, los cambios metodológicos y los márgenes de incertidumbre que acompañan todas las estimaciones económicas.

Riera opina que la dirección del instituto no ha puesto freno con la suficiente firmeza a la instrumentalización política de sus datos. En una institución estadística, la neutralidad no debe limitarse a seguir los procedimientos formales, sino que también debe manifestarse en cómo se responden las presiones, se corrigen las interpretaciones interesadas y se defiende la autonomía del organismo.

Este debate tiene una dimensión institucional importante. Si los ciudadanos sienten que las cifras se adaptan al relato del Gobierno, cada dato pierde parte de su valor, incluso si la medición es técnicamente correcta. La confianza en las estadísticas se va construyendo a lo largo de los años, pero puede deteriorarse de forma rápida.

Una economía que no cabe en un titular

La controversia en torno al PIB pone de manifiesto los límites de una comunicación económica centrada en porcentajes elevadísimos. Un avance trimestral puede ser significativo, pero no explica por sí solo el estado del bienestar. Para valorar el resultado, es fundamental observar también:

La riqueza generada por habitante. La productividad de los trabajadores. La evolución de los salarios reales. El costo de los bienes básicos y de la vivienda. La situación financiera de las pequeñas empresas.

La propuesta de Riera apunta, en última instancia, a una exigencia básica: separar la estadística de la propaganda. El Gobierno puede abogar por sus políticas, pero el INE debe cuidar un espacio propio, reconocible y fiable. Sin esta separación, cada publicación podría transformarse en munición para la contienda partidista en lugar de ser una herramienta que ayude a comprender la economía española.