El futuro ya está aquí: ciberataque a un banco francés, se llevan casi 120 millones

El sistema financiero de Europa se encuentra una vez más ante una amenaza que ya no parece sacada de una película de ciencia ficción: acceder a una cuenta bancaria, transferir una millonada y luego enviar el dinero al mundo de las criptomonedas. Crédit Mutuel Arkéa ha confirmado un ciberataque que ha dado lugar a operaciones fraudulentas, mientras que investigaciones externas apuntan a un monto cercano a 118 millones de euros, según informa El Mundo.

Desde el banco francés aseguran que el incidente está bajo control y que los fondos de sus clientes no se han visto comprometidos. La entidad ha decidido suspender temporalmente ciertas transacciones para salvaguardar sus sistemas y evitar futuros movimientos, una medida que refleja tanto la celeridad del ataque como la necesidad de mitigar sus efectos sobre la operativa habitual.

Una cifra millonaria todavía pendiente de confirmación

La cifra que ha trascendido proviene del análisis de movimientos detectados en la cadena de bloques y de reportes publicados por medios en Francia. El investigador en criptomonedas ZachXBT ha identificado retiradas que superan los 106 millones de dólares y, poco después, halló otros 27 millones, elevando la suma total a más de 133 millones de dólares, es decir, alrededor de 118 millones de euros.

Sin embargo, Crédit Mutuel Arkéa no ha confirmado la cifra exacta. El grupo solamente reconoce el orden de magnitud de las pérdidas y mantiene abierta una revisión interna para saber cuánto dinero salió realmente, cuántos fondos han podido ser bloqueados y qué parte aún está en proceso de recuperación. Esta discrepancia entre las estimaciones externas y la cifra oficial se tornará crucial para evaluar el coste final del incidente.

Los primeros datos momentáneos indican que:

Los fondos habrían salido de una cuenta del banco, no de las cuentas de los clientes.

Las transferencias fueron inicialmente dirigidas a otras entidades financieras.

Parte del dinero pudo ser transformado en criptomonedas a través de plataformas específicas.

Algunas operaciones fueron bloqueadas y las gestiones para recuperar el resto continúan.

El acceso habría llegado a través de un proveedor

La entidad ha informado que los atacantes entraron en sus sistemas a través de la plataforma de uno de sus proveedores de servicios. Desde allí, lograron acceder a los sistemas del banco y utilizaron una de sus cuentas para llevar a cabo transferencias fraudulentas.

Esta información cambia la percepción inicial del asunto. Según los datos disponibles, no se trató de un acceso directo a las cuentas de los clientes, ni de un fallo exclusivo en la aplicación móvil. El riesgo emergió de la conexión entre el banco y un tercero con acceso operativo, un punto crítico que ha demostrado ser una de las principales vulnerabilidades en las grandes instituciones financieras.

La secuencia que siguieron estos fondos es especialmente relevante para los investigadores. El dinero cursó a través de diversas entidades antes de acabar en plataformas de criptoactivos. Bitquery rastreó transacciones por un valor de unos 108,8 millones de dólares en USDC, una criptomoneda diseñada para mantener un valor similar al dólar, que fue repartida entre 15 direcciones en un periodo de aproximadamente 21 horas.

El rastreo también descubrió cuentas asociadas a Kraken, Crypto.com y OKX. Sin embargo, los expertos no pudieron verificar completamente el monto ni vincular las direcciones a un individuo específico. La utilización de varios intermediarios y activos digitales puede complicar la recuperación, aunque la trazabilidad de las cadenas de bloques permite seguir el rastro del dinero.

Interrupciones limitadas para los usuarios

Como medida preventiva, Crédit Mutuel Arkéa suspendió temporalmente ciertas transferencias y su aplicación experimentó problemas operativos. La entidad señaló que la operativa se estaba restableciendo durante la mañana del 4 de noviembre y que los retrasos afectaron a movimientos concretos, no a los depósitos de los clientes.

El grupo, con sede en Bretaña, incluye a diversas entidades como Crédit Mutuel de Bretagne, Crédit Mutuel du Sud-Ouest y el banco digital Fortuneo. Es importante aclarar que, según se ha informado, el ataque no se produjo a través de las cuentas de los usuarios de Fortuneo, sino mediante una cuenta propia de Arkéa y la plataforma de un proveedor.

Además, la respuesta ha incluido medidas en el ecosistema de criptomonedas. Tether ha congelado aproximadamente 1,14 millones de dólares en USDT y Crypto.com ha confirmado que impidió nuevos movimientos relacionados con este incidente. Estas acciones pueden ayudar a reducir las pérdidas, aunque no aseguran por sí solas la recuperación del dinero transferido a otras plataformas o carteras.

El ciberataque aparece en un contexto de creciente inquietud sobre la seguridad de los activos digitales. Apenas una semana antes, hackers vinculados por las autoridades estadounidenses con Corea del Norte sustrajeron alrededor de 6.340 millones de dólares en criptomonedas de Binance, según las informaciones divulgadas sobre ese episodio.

Por el momento, Crédit Mutuel Arkéa no ha podido identificar a los responsables ni ha detallado el procedimiento técnico que utilizaron para vulnerar sus sistemas. La prioridad inmediata es cerrar las brechas de acceso, reconstruir la ruta del dinero y confirmar el impacto real de lo ocurrido. Para los bancos europeos, este episodio presenta una advertencia concreta: la protección de los clientes ya no depende únicamente de blindar sus cuentas, sino de gestionar cada conexión tecnológica que facilita el movimiento de dinero dentro y fuera de la entidad.