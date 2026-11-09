La subida de impuestos que no ves en tu nómina

Entre 2018 y 2025 la presión contributiva en España, es decir, lo que se recauda en cotizaciones sociales en relación con el PIB, ha pasado del 12,3% al 13,2%, según Eurostat.

Es un aumento de casi un punto del PIB, un 7,3% más en solo siete años.

En el mismo periodo, la media de la Unión Europea ha ido en la dirección contraria: ha bajado del 14,2% al 13,9%. Francia ha reducido su presión contributiva del 18% al 16,5%, Países Bajos del 14,7% al 12,6% e Irlanda del 4,4% al 4,1%. España va justo al revés que la tendencia europea.

Mientras otros países alivian el coste de contratar, aquí se encarece cada año con el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, el aumento de las bases máximas y la nueva cuota de solidaridad.

Las cotizaciones son un impuesto sobre el empleo. Las paga la empresa y las paga el trabajador, y al final reducen el salario neto y frenan la contratación.

Cada punto que sube la presión contributiva es dinero que sale de las nóminas para tapar los agujeros de un sistema de pensiones cada vez más caro.

Todavía estamos por debajo de la media europea en nivel, pero la dirección es la que preocupa: si seguimos a este ritmo, en pocos años la habremos superado.