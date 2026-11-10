800.000 parados que no salen en la EPA

El Gobierno presume de que el paro ha bajado al 10,2%, el nivel más bajo en años. Pero si sumamos a los fijos discontinuos que están sin trabajar, la tasa de paro real sube al 13,3%.

Los datos son claros. En el tercer trimestre de 2018 la EPA contabilizaba 3.326.000 parados. En el tercer trimestre de 2026 son 2.591.200. En apariencia, 735.000 parados menos, una caída del 22%. El problema es lo que ha pasado con los fijos discontinuos.

Tras la reforma laboral, muchos contratos temporales se han convertido en fijos discontinuos. Cuando no tienen actividad, estos trabajadores no cobran, no trabajan y siguen apuntados como demandantes de empleo en el SEPE, pero no aparecen como parados en la estadística oficial. En 2018 eran 232.000.

Hoy son 802.600, más del triple. Si los sumamos al paro oficial, el paro efectivo pasa de 3.558.000 personas en 2018 a 3.393.800 en 2026.

La reducción real es de apenas 164.000 personas, un 4,6%, muy lejos del 22% que se anuncia. Mientras tanto, la población activa ha crecido en casi 2,6 millones de personas, un 11,3%.

Hay más gente queriendo trabajar, pero el empleo real no está creciendo al ritmo que nos cuentan. Cálculo: paro efectivo igual a parados de la EPA más fijos discontinuos sin actividad demandantes de empleo en el SEPE, sobre la población activa.