El Hierro, la isla de 12.000 habitantes a la que han llegado 8.000 ilegales en barca en las últimas 5 semanas

El Hierro se enfrenta a una presión migratoria sin precedentes al recibir más de 8.000 personas en un corto periodo de cinco semanas. La isla, con una población aproximada de 11.400 habitantes, ha declarado una emergencia social. Los servicios de acogida, así como de transporte y atención sanitaria, están operando al límite, según informa BBC Mundo.

El presidente del Cabildo, Alpidio Armas, ha calificado la situación de crítica. Hasta el momento, una parte significativa de los recién llegados había podido ser trasladada a Tenerife, pero ahora los centros de dicha isla también están desbordados. “No hay espacio”, comentó Armas a la BBC, en una crisis que ha convertido el puerto de La Restinga en la principal puerta de entrada de la ruta atlántica.

Un volumen difícil de absorber

Entre el 1 y el 6 de noviembre, Canarias recibió a 4.587 personas en 49 embarcaciones, según datos del Gobierno regional. De ellas, 35 llegaron a El Hierro. En los primeros nueve días de noviembre, el total en el archipiélago alcanzó las 6.665 personas y 66 cayucos, con 48 embarcaciones localizadas cerca de la isla.

La magnitud del fenómeno se observa mejor al comparar las cifras:

Dato Cifra Población aproximada de El Hierro 11.400-12.000 habitantes Llegadas en las últimas cinco semanas Más de 8.000 personas Llegadas a Canarias entre el 1 y el 6 de noviembre 4.587 Llegadas al archipiélago en los primeros nueve días de noviembre 6.665 Embarcaciones llegadas a El Hierro en esos nueve días 48

La situación empeoró aún más el fin de semana, cuando más de 1.300 personas hicieron su llegada a las costas canarias en embarcaciones inadecuadas, y alrededor de 1.400 fueron acogidas en El Hierro. En solo un domingo, desembarcaron más de 600 personas en cuatro cayucos, incluidas mujeres y menores.

La acumulación de embarcaciones ha llevado a la decisión de cerrar preventivamente la playa de La Restinga para retirar los cayucos y organizar mejor el espacio portuario. También se han planificado servicios especiales de ferry para trasladar a una parte de los migrantes a Tenerife, una medida temporal ante la escasez de recursos en la isla.

Refuerzos y traslados a la península

El Gobierno central ha decidido movilizar al Ejército del Aire para trasladar a más de 300 migrantes desde El Hierro hasta Madrid. Esta operación se realizó tras varios días de llegadas masivas y antes de una reunión extraordinaria de la Comisión Interministerial de Inmigración.

Además, el Ejecutivo ha convocado a las administraciones afectadas para evaluar la situación en las islas y coordinar nuevos recursos. Entre las medidas adoptadas se incluyen:

Traslados desde El Hierro hacia Tenerife y la península.

hacia y la península. Aumento de los dispositivos de emergencia y atención sanitaria.

Revisión de la capacidad de acogida.

Coordinación entre el Gobierno central, el Gobierno canario y los cabildos.

La red de protección también está sometida a una presión adicional debido a la llegada de menores no acompañados. En los primeros días de noviembre se registraron 438 menores, en comparación con 216 en septiembre y 347 en octubre. Los centros canarios, ya estaban atendiendo a casi 3.000 menores, de acuerdo con datos proporcionados por el Gobierno regional.

Una crisis con impacto político

El incremento de llegadas ha intensificado la tensión entre Canarias y el Gobierno central. El presidente autonómico, Fernando Clavijo, ha pedido más recursos, una mejor planificación y una respuesta coordinada. Según su opinión, la situación ha pasado de ser un problema aislado a convertirse en una emergencia que impacta los servicios públicos y la capacidad de acogida.

Esta cuestión también ha irrumpido en el debate político nacional. VOX y el Partido Popular han criticado la gestión del Ejecutivo, utilizando la crisis para demandar un mayor control en las fronteras y una política de traslados más clara. Por su parte, el Gobierno sostiene que su prioridad inmediata es reducir la presión en El Hierro y asegurar la atención básica a quienes llegan.

Así, la ruta atlántica mantiene en jaque a una pequeña isla, que cuenta con recursos limitados y una población muy por debajo del volumen de personas que ha tenido que atender en un lapso tan breve. Mientras las llegadas sigan, los traslados solo podrán aliviar parcialmente una carga que ya ha superado las capacidades locales.