La huelga del 11-M y los 150 millones: lo que UGT y CCOO se juegan si cambia el Gobierno

La huelga general prevista para el 11 de noviembre se produce en medio de la precampaña electoral y presenta a UGT y CCOO un desafío doble: movilizar a los trabajadores y defender un modelo de financiación pública que supera los 150 millones de euros anuales, de acuerdo a lo que informa Vozpópuli.

La protesta exige mejoras salariales y medidas para facilitar el acceso a la vivienda. Sin embargo, su programación —a solo 18 días de las elecciones generales— ha avivado el debate sobre su trasfondo político. Desde las organizaciones empresariales afirman que las demandas buscan más cambios legislativos y presupuestarios que respuestas meramente laborales.

El dinero público, en el centro del conflicto

Los sindicatos temen que un posible Gobierno del PP respaldado por Vox implemente recortes a nivel nacional similares a los ya aprobados en Castilla y León. El ajuste previsto en dicha comunidad para 2027 podría variar entre el 33% y el 50%, según la información disponible.

La suma de 150 millones no se restringe a una sola partida. Se compone de ayudas otorgadas por diversas administraciones, programas de formación, participación institucional y subvenciones ligadas a la promoción de la igualdad, la juventud o el empleo. Además, los datos a menudo no reflejan la totalidad de las transferencias, ya que muchas ayudas no aparecen en los registros públicos si no alcanzan ciertos montos o no son declaradas por las administraciones.

Los datos recabados por Hacienda sobre los destinatarios de grandes subvenciones ofrecen una visión parcial del flujo:

UGT España recibió directamente 10,8 millones de euros.

recibió directamente 10,8 millones de euros. CCOO obtuvo 7,9 millones a través de su confederación.

obtuvo 7,9 millones a través de su confederación. Las organizaciones territoriales de ambos sindicatos acumularon varios millones adicionales en Cataluña , Castilla y León , Madrid , Castilla-La Mancha y en la Comunidad Valenciana .

, , , y en la . La Federación de Servicios de UGT percibió 3,1 millones.

Este reparto ilustra una estructura descentralizada. Las ayudas fluyen hacia las confederaciones estatales, pero también llegan a federaciones y sedes territoriales. Para calcular el total es necesario sumar las convocatorias de ministerios, comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos.

Dependencia de las subvenciones

Los balances financieros de los sindicatos reflejan una considerable dependencia de los fondos públicos. Entre UGT y CCOO, los ingresos por afiliación superan ligeramente los 24 millones de euros, aunque las propias cuentas no siempre detallan si son ingresos efectivamente cobrados. Esta cantidad se queda corta en comparación con el total de ayudas registradas.

En 2025, las subvenciones públicas registradas por la Intervención General del Estado alcanzaron 38,56 millones para UGT y 30,67 millones para CCOO. Estas cifras no incluyen necesariamente todas las ayudas indirectas ni los recursos que se gestionan a través de programas específicos.

Organización Subvenciones públicas identificadas en 2025 UGT 38,56 millones de euros CCOO 30,67 millones de euros Total 69,23 millones de euros

Las cifras varían según el criterio aplicado. Una cosa son las ayudas directas a las confederaciones y otra el total de fondos recibidos por federaciones, territoriales y entidades vinculadas. Por ello, diversas fuentes consideran que el total anual supera los 150 millones al agregar todas las partidas.

Una huelga poco habitual

La convocatoria marca un giro en la tradición reciente. Este será el primer paro general de 24 horas en 14 años y el primero durante el mandato de Pedro Sánchez, de acuerdo con los datos sobre la movilización. UGT y CCOO han presentado la vivienda y los salarios como temas centrales, en consonancia con sus propuestas para el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva.

Entre sus exigencias se encuentran:

Aumentos salariales que oscilan entre el 4% y el 7%.

Mecanismos para la revisión de los sueldos.

Establecimiento de un parque público permanente de vivienda protegida.

Límites máximos para los precios del alquiler.

Aplicación efectiva de la Ley por el Derecho a la Vivienda.

La elección de la fecha ha suscitado críticas, ya que coincide con la campaña electoral. CEOE y Cepyme han puesto en duda que el paro responda a un conflicto laboral tradicional. En contraposición, los sindicatos argumentan que los salarios y el coste de la vivienda están inextricablemente vinculados: cuando el alquiler consume una mayor parte de los ingresos, la negociación salarial se convierte en un asunto que trasciende el ámbito empresarial.

La movilización evaluará algo más que la respuesta a una jornada de protesta. También pondrá a prueba la capacidad de UGT y CCOO para mantener su influencia social y financiación pública en un panorama político que podría sufrir un cambio significativo tras los próximos comicios.