Los comegambas de UGT y CC OO ocupan por la cara 52 edificios públicos, donde se podrían hacer más de 2.000 pisos VPO

Los sindicatos CCOO y UGT -grandes comegambas- han convocado hoy una huelga general política, electoralista y a las órdenes de Pedro Sánchez.

Por todo ello es un paro ilegal, ajeno a los requisitos que debe tener e inmerso, por completo, en el programa de campaña de un partido, el PSOE, que pretende beneficiarse de algo que técnicamente debería preocuparle.

Porque las huelgas generales se convocan contra los gobiernos, no en su favor, y mucho menos para señalar a sus rivales, como ya se hace desde organismos públicos asaltados por el PSOE como RTVE, el CIS o el mismísimo Tribunal Constitucional.

El descrédito de los sindicatos alcanza así su clímax, tras ocho años de sometimiento bien subvencionado a los intereses de Sánchez

INMOBILIARIO

La cuestión de la vivienda vuelve a estar en el epicentro del debate político, pero también se centra en el patrimonio público que ha sido cedido a las organizaciones sindicales.

Un análisis realizado por La Razón indica que UGT y CC OO ocupan un total de 52 edificios públicos cuya utilización permitiría desarrollar aproximadamente 1.415 viviendas.

Este dato resulta particularmente significativo, ya que ambas centrales exigen la ampliación del parque de vivienda pública y facilitan el acceso a un hogar.

La cifra mencionada se refiere específicamente a los edificios completos cedidos y no abarca el total de inmuebles, pisos y locales utilizados por las organizaciones.

Más de 173.000 metros cuadrados en manos sindicales

Los 68 edificios completos asignados a sindicatos y, en menor grado, a organizaciones empresariales, suman un total de 173.149 metros cuadrados. UGT cuenta con 32 de estos edificios, mientras que CC OO tiene a su disposición otros 20. En términos generales, ambos sindicatos agrupan tres de cada cuatro inmuebles de este conjunto.

El cálculo relacionado con las posibles viviendas se basa en un supuesto de aprovechamiento del 75% y una superficie promedio de 70 metros cuadrados por piso. Siguiendo estos criterios, los 52 edificios que ocupan estas dos centrales tendrían la capacidad de proporcionar alrededor de 1.415 viviendas asequibles.

Esta cifra es menor que una estimación más amplia que abarca otros inmuebles y los edificios cedidos a la patronal. En ese caso, el potencial se acerca a los 1.850 pisos. Hay que aclarar que no se trata de viviendas ya disponibles. Más bien, se trata de una evaluación teórica que requeriría cambiar el uso de los inmuebles, rehabilitarlos y asumir los costos técnicos y administrativos relacionados.

El desglose de pisos y locales cedidos también revela una notable concentración:

Organización Pisos y locales cedidos CC OO 305 UGT 200 USO 37 ELA 33 CGT 13

Numerosos espacios han sido rehabilitados con fondos públicos, incluidos recursos europeos, tal como se señala en la información publicada. La cesión de estos inmuebles suele estar relacionada con lo que se denomina patrimonio sindical acumulado, que proviene de la antigua estructura sindical y es gestionado por la Administración.

Más allá del valor de los edificios

La discusión no se limita al valor de los edificios. El Estado también financia programas, actividades y estructuras relacionadas con los sindicatos a través de diversas líneas de ayudas. Desde 2022, el total de subvenciones recibidas asciende, de acuerdo con los datos mencionados, a 512 millones de euros.

La financiación proviene de distintos organismos y administraciones. Por ello, comparar solo una partida estatal puede dar una imagen incompleta del coste total. Además, medir el retorno de algunas ayudas se complica cuando las bases de datos públicas describen su propósito de manera genérica y no siempre indican los resultados concretos obtenidos.

La transparencia ha emergido como uno de los temas centrales de este debate. La controversia no solo radica en si los sindicatos deben recibir apoyo público, sino también en lo siguiente:

¿Qué inmueble ocupa cada organización?

¿Cuáles son las condiciones de la cesión?

¿Quién se encarga del mantenimiento y las obras?

¿Qué uso se da a cada espacio?

¿Qué resultados generan los programas financiados?

El coste de las horas sindicales

A los inmuebles y las subvenciones se suma la cuestión del coste de las horas sindicales. El estudio mencionado estima que en España hay 320.882 delegados sindicales. El tiempo dedicado a su representación equivale al trabajo de alrededor de 44.000 empleados a tiempo completo.

Este cálculo no implica que la actividad sindical sea innecesaria. La representación laboral es parte del sistema de relaciones laborales y está reconocida por la legislación vigente. Sin embargo, plantea interrogantes sobre el aspecto económico: ¿cuánto cuesta este modelo, quién asume esos costos y qué mecanismos existen para asegurar que las horas se empleen en tareas de representación?

La cuestión cobra especial relevancia cuando las centrales sindicales demandan una mayor intervención pública en el mercado de la vivienda. La solicitud de un aumento en el parque de viviendas asequibles contrasta con un patrimonio inmobiliario cuyo uso actual no tiene como objetivo proporcionar hogar a familias, sino facilitar actividades sindicales.

Este contraste alimenta la polémica, especialmente en un año electoral: mientras UGT y CC OO posicionan la vivienda como una de sus principales reclamaciones, la Administración mantiene cedidos varios edificios que, al menos teóricamente, podrían transformarse en una porción pequeña aunque visible de la oferta pública. Así, el debate queda abierto entre preservar la función sindical de esos inmuebles o considerar si el interés social justifica un cambio de uso.