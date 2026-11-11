Los grandes fondos internacionales congelan inversiones en España, ante la expectativa de una “limpia profunda” en las empresas públicas

La incertidumbre generada por el ciclo electoral está enfriando el interés de los grandes fondos internacionales por España. Según informa Vozpópuli, numerosas firmas han optado por esperar antes de comprometer inversiones en empresas públicas o en aquellas con participación estatal.

Esta pausa afecta a gigantes como Telefónica, Indra, Aena y Red Eléctrica, así como a organismos vinculados a la Sepi, Adif o Correos. Existe preocupación en el mercado sobre una posible reorganización de sus directivas si las elecciones del 29 de noviembre resultan en un cambio gubernamental.

El calendario juega un papel crucial. Por lo general, los grandes fondos cierran posiciones antes del Día de Acción de Gracias, que este año se celebrará el 26 de noviembre. De acuerdo con las fuentes consultadas, se prevé que las operaciones relevantes retornen entre enero y febrero de 2027, cuando haya un mapa más claro para las empresas públicas.

Una espera que impacta en la economía real

No solo los mercados financieros sienten la incertidumbre. Varias compañías públicas reconocen que han detenido proyectos y planes de negocio hasta conocer el desenlace electoral y sus efectos. Para los inversores, la preocupación no radica únicamente en quién liderará las empresas, sino también en la estrategia industrial que aplicará el próximo Gobierno.

Este retraso se produce en un momento en que la economía española sigue creciendo a un ritmo superior al de gran parte de Europa. Desde 2019, el PIB real ha crecido un 10%, según los últimos análisis. Sin embargo, dicho crecimiento coexiste con una inversión privada aún moderada, una productividad débil y un esfuerzo inversor público por debajo del de otros países europeos.

Se genera así una paradoja: España avanza, pero no proporciona la visibilidad suficiente para convertir ese avance en proyectos sostenibles a largo plazo. Las decisiones en áreas como energía, infraestructuras, telecomunicaciones y transporte son particularmente sensibles para los fondos internacionales, que requieren estabilidad regulatoria antes de asignar capital.

Inflación y precios: una presión que persiste

La inflación se suma como otro foco de tensión. En septiembre, el índice armonizado español se situó en el 5%, frente al 3,8% de la zona euro. La inflación subyacente alcanzó el 3,1%, también superior a la media europea.

El aumento en los precios de los carburantes ha sido clave:

La gasolina se encareció un 27% interanual.

El diésel subió un 34%.

La electricidad experimentó una inflación anual del 11,4%.

Los servicios contribuyeron significativamente a la disparidad con Europa.

No obstante, la presión no solo proviene del sector energético. El aumento del empleo, el turismo y la demanda interna permiten a muchas empresas trasladar costos a los precios. Además, los salarios por hora se incrementan en torno al 4%, mientras que en el resto de Europa este crecimiento es más moderado.

Para los fondos, una inflación que persiste complica la previsión de beneficios y aumenta el riesgo de nuevas decisiones fiscales o regulatorias. En sectores muy afectados por el consumo, el transporte o la energía, cualquier modificación fiscal puede alterar los márgenes en apenas unos meses.

Impuestos y política fiscal, bajo escrutinio

Las futuras decisiones fiscales son otro aspecto que mantiene al capital en la espera. Las incógnitas se centran en los impuestos aplicados a bancos y empresas energéticas, ambos sectores con un peso significativo en el Ibex 35 y con una fuerte dependencia de la regulación nacional.

También es motivo de preocupación la falta de ajuste del IRPF a la inflación, lo que eleva la recaudación en momentos en que los salarios solo aumentan para compensar el encarecimiento del costo de vida. Entre enero y agosto de 2026, los ingresos por impuestos y cotizaciones alcanzaron los 356.309 millones de euros, lo que representa un incremento de 29.210 millones en comparación con el año anterior.

De este modo, la política fiscal enfrenta un complicado equilibrio:

Proteger a hogares y empresas de los altos costos energéticos. Mantener el control sobre el déficit y la deuda. Evitar cambios fiscales inesperados para los inversores. Financiar inversiones que impulsen la productividad.

Las reducciones en los precios de los carburantes pueden aliviar la carga inmediata, pero, al mismo tiempo, podrían reducir los ingresos o aumentar las necesidades de financiación pública. Según los economistas, una política fiscal expansiva en un contexto de elevada demanda podría agravar aún más las tensiones en los precios.

Latinoamérica también disminuye su exposición

El enfriamiento en la inversión también se manifiesta en las relaciones económicas con América Latina. La inversión de países latinoamericanos en España disminuyó un 7,8%, mientras que la inversión española en la región se desplomó un 14,3%. Este retroceso refleja una creciente cautela empresarial en ambas direcciones.

Sin embargo, México, Colombia y Argentina siguen liderando la llegada de capital latinoamericano a España. La región suma un total de 79.357 millones de euros invertidos en el país, lo que mantiene a España como una plataforma importante para las empresas latinoamericanas que buscan acceso al mercado europeo.

El desafío reside en que la incertidumbre política en España se produce en un contexto internacional menos favorable para grandes operaciones. Los fondos pueden permitirse esperar unos meses, pero cada proyecto pospuesto dificulta la llegada de capital, la renovación de infraestructuras y la expansión de empresas estratégicas.

La señal que los inversores aguardan es clara: requieren reglas estables, una política fiscal predecible y un plan empresarial profesional para aquellas compañías donde el Estado tiene participación. Sin estas certezas, los fondos permanecerán en la banca hasta que el panorama político se estabilice y marque una nueva dirección económica.