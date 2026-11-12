La CEOE certifica el «fracaso» de la huelga general de los comegambas sanchistas y sitúa el seguimiento por debajo del 5%

El inicio de la huelga general se ha caracterizado por un impacto reducido en la economía, según los primeros indicadores sobre el consumo eléctrico. El análisis elaborado por ABC muestra que, a las ocho de la mañana, la demanda se desvió un 9,02% de lo previsto.

A lo largo de la jornada, esta diferencia se fue acortando rápidamente. A las nueve de la mañana, la caída se había situado en el 7,69%; a las diez, en el 7,55%; y a las once, en el 6,45%. Al llegar el mediodía, el descenso se redujo al 5,35% y, posteriormente, se mantuvo por debajo de esa cifra en todo el sistema eléctrico nacional, abarcando la península, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.

Un seguimiento inferior al de otras huelgas

El consumo eléctrico se usa comúnmente como parámetro para valorar el impacto de una huelga general. Una menor actividad industrial y empresarial implica una caída en la demanda. En este caso, el descenso del 9% no alcanzó los niveles observados en paros previos de relevancia, donde las disminuciones se situaron entre el 13% y el 16%.

La CEOE interpreta estos resultados como un indicador de baja participación, definiendo el seguimiento por debajo del 5%. Sin embargo, es relevante considerar la evolución a lo largo de las horas: el descenso fue más marcado al principio del día y fue perdiendo intensidad a medida que avanzaba la mañana.

La comparación proporciona una perspectiva clara:

Indicador Dato Mayor caída de la demanda 9,02% a las 8:00 Caída a las 9:00 7,69% Caída a las 10:00 7,55% Caída a las 11:00 6,45% Caída a las 12:00 5,35% Grandes huelgas anteriores Entre el 13% y el 16%

Estos datos no permiten medir con precisión el seguimiento en cada sector o área, pero sugieren un impacto global inferior al de anteriores convocatorias. Así, la actividad económica mantuvo, en líneas generales, su ritmo habitual.

Piquetes, cortes y tensión en Madrid

La jornada también estuvo marcada por episodios de tensión en diversos lugares. En Madrid, los piquetes bloquearon la Gran Vía durante más de una hora, causando cierres y daños en comercios e intentando acceder a El Corte Inglés de Preciados. La actuación de las unidades policiales antidisturbios terminó en cargas para liberar la zona.

La organización sindical JUPOL respondió a la crítica de UGT sobre la actuación de la policía. Su postura es que los manifestantes no deben ocupar la vía pública, coaccionar ni obstruir el acceso al trabajo. Este intercambio refleja uno de los conflictos recurrentes en estas jornadas: encontrar el equilibrio entre el derecho a la huelga y la necesidad de garantizar la movilidad y el funcionamiento de los centros laborales.

Además, la protesta tuvo repercusiones en medios de comunicación. Canal Sur tuvo que interrumpir su emisión y un piquete forzó la suspensión de la retransmisión en directo del programa de Gemma Nierga en TVE. Estos incidentes ampliaron la visibilidad del paro más allá de fábricas y grandes empresas.

Un impacto desigual

La variación en la demanda eléctrica sugiere que la huelga ha tenido un efecto desigual. El descenso más notable se registró a primera hora, cuando coinciden los desplazamientos, la entrada en fábricas y oficinas y el inicio de buena parte de la actividad empresarial. Con el tiempo, la recuperación relativa de la demanda hizo que la diferencia frente a la jornada laboral programada se redujera.

El dato final se determinará en función de la participación por sectores, los servicios mínimos establecidos y la evolución del consumo a lo largo de la jornada. Por el momento, el indicador eléctrico sugiere una movilización con un impacto visible, aunque claramente inferior al de las grandes huelgas generales de años pasados. La primera señal del día queda resumida en una cifra: el 9% de descenso inicial se transformó en menos del 5% a partir del mediodía.