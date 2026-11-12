En la España de Sánchez, como en Rumanía o Albania, mas de un tercio de los ciudadanos, no puede afrontar un gasto imprevisto de 800 euros

Un desembolso de 800 euros puede resultar suficiente para poner en una situación complicadilla a más de uno de cada tres hogares en España. Esta alarmante cifra, extraída de un informe de Okdiario, posiciona a España entre los países europeos con la mayor proporción de ciudadanos que carecen de la capacidad para hacer frente a una emergencia económica.

La cifra se sitúa en un 36,4%. Esta estadística ubica al país en la sexta posición a nivel europeo, muy cerca de Rumanía y Albania. Lo preocupante de esta situación es que no solo afecta a quienes están desempleados, ya que también golpea a aquellos que, a pesar de tener un salario mensual, llegan a fin de mes sin capacidad para cubrir el arreglo del coche, reemplazar un electrodoméstico o satisfacer una factura médica.

Un colchón cada vez más pequeño

El crecimiento de este dato es especialmente significativo porque supera al registrado en 2018. En lugar de ir recuperando una capacidad de ahorro tras las numerosas crisis, una parte considerable de los hogares sigue estando vulnerable ante cualquier incidente inesperado. Factores como la inflación, el aumento en los precios de la vivienda y el encarecimiento de los servicios básicos han mermado el dinero disponible para ahorrar.

Este deterioro se refleja en diferentes aspectos:

Los gastos de alquiler y las cuotas de las hipotecas absorben una porción cada vez mayor de los ingresos.

La alimentación y los gastos energéticos continúan teniendo un peso considerable en el presupuesto familiar.

El encarecimiento de los tipos de interés hace más costosa la financiación para aquellos hogares que tienen préstamos de tipo variable.

La falta de ahorros obliga a muchas personas a recurrir a familiares, tarjetas o créditos rápidos cuando surge una emergencia.

El resultado de todo esto es que la economía de las familias se vuelve más vulnerable. Un hogar puede tener ingresos fijos y, a pesar de ello, no contar con liquidez suficiente para afrontar un gasto puntual. Esta diferencia entre cobrar y poder resistir es lo que explica parte de la tensión que se experimenta en la clase media.

La clase media pierde margen

Esta presión no siempre se refleja en las estadísticas tradicionales. Mientras que los indicadores de empleo o de renta media pueden mostrar mejoras, en realidad la capacidad palpable de los hogares para acceder a una vivienda, adquirir un coche nuevo o reservar dinero para el futuro sigue deteriorándose.

En España, conseguir una vivienda se ha convertido en uno de los obstáculos más grandes. Los precios elevados, la escasez de opciones en las grandes urbes y unas condiciones de financiación más severas han dejado fuera del mercado a muchos trabajadores que tienen unos ingresos estables. Para quienes optan por el alquiler, la situación se complica aún más cuando el aumento del alquiler coincide con subidas en el coste de los alimentos, el transporte y otros suministros.

Además, la transformación del tejido familiar también afecta la situación económica. El incremento de familias monoparentales, hogares unipersonales y parejas con menos hijos reduce la posibilidad de compartir gastos y distribuir riesgos. Una avería que anteriormente podía resolver una familia con ingresos dobles puede resultar ahora inasumible para una sola persona.

España, lejos de recuperar el nivel previo

La estadística referente al gasto imprevisto encaja en un contexto de debilidad más general: muchos hogares españoles aún no han recuperado la estabilidad económica que disfrutaban antes de la crisis financiera. Aunque los ingresos han aumentado en ciertos grupos, el coste de mantener el mismo nivel de vida también ha crecido.

La vivienda es un aspecto que concentra gran parte de esa pérdida de poder adquisitivo. En ciudades como Madrid y Barcelona, los alquileres engullen una proporción considerable del salario, mientras que comprar una vivienda exige una entrada que es difícil de reunir. En regiones menos favorecidas, la oferta laboral es más limitada y obliga a aceptar salarios más bajos o a incurrir en costosos desplazamientos.

Si bien la comparación con otros países europeos muestra que esta problemática no es exclusiva de España, sí que se presenta con una intensidad notable. El país acumula una elevada proporción de hogares con ingresos bajos, con dificultades para acceder a la vivienda y con una capacidad de ahorro escasa. Cuando estos elementos se entrelazan, cualquier imprevisto puede desencadenar una auténtica crisis familiar.

La cifra del 36,4% sintetiza esa fragilidad de una manera más clara que muchos discursos: para millones de personas, el conflicto no radica únicamente en cuánto ganan, sino en lo que logran mantener después de cubrir lo esencial. Una economía fuerte también se mide por la capacidad de sus hogares para sobrellevar el próximo contratiempo.