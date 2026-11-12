Si el Gobierno lo permite

Tu hogar ya paga 180 € al mes de deuda

Archivado en: Economía

Cada mes salen de tu casa unos 180 euros para pagar los intereses de la deuda pública, y no te llega ningún recibo.

El Gobierno prevé gastar 42.059 millones de euros en intereses de la deuda en 2026.

Ojo: no es devolver la deuda, es solo lo que cuesta tenerla. Si repartimos esa cifra entre los cerca de 19,3 millones de hogares que hay en España, salen unos 2.180 euros por hogar al año, unos 180 euros al mes. Es como un recibo más, pero que nunca llega por correo.

Y la factura no para de crecer. En 2025 el coste de la deuda superó por primera vez la barrera de los 40.000 millones. Nunca habíamos pagado tanto solo por deber.

Lo peor está por venir.

Funcas prevé que el gasto en intereses suba hasta los 63.700 millones en 2031. Con los hogares de hoy, serían unos 275 euros al mes por familia.

Cada euro que se va en intereses es un euro que no va a sanidad, a pensiones ni a bajar impuestos. Y esta cuota no se puede negociar con el banco: la pagas igual.

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