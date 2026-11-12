Melendez, empresario que financió juergas íntimas a Puente, pagó 4.000 € por una comida con el entonces ministro

La polémica en torno a la relación entre Óscar Puente y el empresario Francisco Javier Meléndez Juárez vuelve a avivarse. Según informa El Debate, una asistente asociada al propietario de Patatas Meléndez ha declarado que el entonces ministro estuvo en su casa y que ambos compartieron una comida cuyo coste alcanzó los 4.000 euros.

El testimonio incluye un detalle que sirve de aderezo a la historia: en esa reunión se sirvieron «almejones de primera calidad». Esta afirmación se suma a una serie de informaciones sobre invitaciones, encuentros privados y posibles gestiones relacionadas con el negocio, aunque no basta por sí sola para probar la existencia de un intercambio ilícito.

Una comida costosa y una relación cuestionada

La suma de 4.000 euros convierte esta comida en uno de los episodios más destacados de la relación entre el exministro y el empresario. La asistente asegura que Puente estuvo en la residencia de Meléndez, algo que coincide con otras menciones sobre las visitas del exalcalde de Valladolid a la propiedad.

El empresario ha admitido haber invitado a Puente tanto en su domicilio de Valladolid como en Alicante, pero deslinda la presencia de prostitutas en esos encuentros. En una corrección emitida por el propio medio, Francisco Javier Meléndez desmiente de manera categórica haber solicitado al exministro intervención política para acceder a ayudas públicas, así como haber pagado por servicios sexuales.

Las discrepancias entre ambos relatos se han convertido en un punto central del caso:

La asistente confirma la visita de Puente al hogar.

al hogar. El empresario reconoce las invitaciones y comidas.

Meléndez desmiente la realización de pagos ilegales y gestiones políticas a cambio de favores.

desmiente la realización de pagos ilegales y gestiones políticas a cambio de favores. Las acusaciones sobre fiestas con prostitutas surgen de testimonios y documentos cuya evaluación corresponde a las autoridades competentes.

Las ayudas públicas en el archivo

La controversia ha coincidido con la concesión de dos avales públicos a Patatas Meléndez. El primero, por un monto de 200.000 euros, se otorgó el 6 de junio de 2023 por parte del Ministerio de Industria, solo once días antes de que Puente dejara su cargo como alcalde de Valladolid.

El segundo aval llegó el 9 de mayo de 2025, cuando Puente ya ocupaba el cargo de ministro de Transportes. En esa ocasión, el Instituto de Crédito Oficial otorgó a la empresa un aval de 2 millones de euros como parte de la respuesta a las repercusiones económicas y sociales derivadas de la guerra en Ucrania.

Las fechas de estos eventos han incrementado el interés político en la cuestión. Sin embargo, la existencia de los avales no prueba que se hayan concedido como contrapartida por una comida, una invitación o una relación personal. También es pertinente distinguir entre una garantía pública y una subvención directa: el aval permite el acceso a financiación y mitiga el riesgo, pero no significa necesariamente una entrega de dinero sin retribución.

El impacto político de las acusaciones

La información sobre el vínculo entre Puente y Meléndez llegó a oídos de Pedro Sánchez a través de su jefe de Gabinete, Diego Rubio, según las fuentes consultadas. Los detalles incluían referencias a supuestas fiestas privadas y a una posible intermediación para la obtención de ayudas públicas.

Puente presentó su dimisión como ministro de Transportes tras el traslado de esas acusaciones al presidente del Gobierno, según la cronología publicada. Su renuncia ha convertido el caso en un problema de índole política, además de reputacional, aunque las acusaciones siguen presentando versiones contradictorias.

El empresario ha subrayado que su relación con Puente se limitó a invitaciones y encuentros personales. Asimismo, ha aseverado que cualquier vínculo entre esas reuniones y las ayudas públicas es completamente falso. La posible relevancia legal del asunto dependerá de la aparición de pruebas que sustenten pagos, favores concretos, instrucciones administrativas o un vínculo directo entre las invitaciones y la toma de decisiones sobre financiación.

Por el momento, el caso presenta tres elementos diferentes: un testimonio sobre una comida de 4.000 euros, la confirmación de varias visitas a un domicilio privado y dos avales públicos concedidos en años distintos. Separar estos hechos será clave para esclarecer qué sucedió realmente y si había algo más que una mera relación personal entre un político y un empresario.