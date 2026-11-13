Cristian Corvillo, chófer de Sánchez, era testaferro en la trama de las ‘mordidas’ y gestionó comisiones en contratos ferroviarios por más de 30 millones

La indagación sobre la trama de las comisiones revela el papel de Cristian Corvillo, quien fue chófer de Pedro Sánchez durante las primarias socialistas de 2017.

Según informa El Debate, la UCO lo identifica como intermediario en gestiones vinculadas a contratos de Adif, Renfe y otros organismos que dependen del Ministerio de Transportes.

El informe que ha sido enviado al juez Ismael Moreno describe interacciones, mensajes y reuniones de Corvillo con Koldo García, Víctor de Aldama y el exministro José Luis Ábalos.

Los investigadores sugieren que Corvillo pudo influir en procesos por más de 30 millones de euros, entre los que se incluye una adjudicación ferroviaria para el trayecto entre Madrid y Extremadura, que asciende a 28,77 millones.

Un nexo entre empresarios y responsables públicos

La UCO ve significativo el estrecho vínculo de Corvillo con el PSOE y quienes forman parte del círculo cercano a Ábalos. Los agentes están analizando una serie de comunicaciones anteriores a varias adjudicaciones públicas, donde se mencionan empresas, contratos y tratos con organismos del sector de Transportes.

Uno de los expedientes bajo revisión se refiere a la conservación y explotación de la autopista AP-7 Cartagena-Vera, otorgada por 6.184.722,41 euros. Diez días tras la publicación de la licitación, Corvillo y Koldo sostuvieron una reunión en el Ministerio de Transportes acompañados de una tercera persona, de acuerdo al informe.

Además, la investigación documenta intercambios posteriores entre Corvillo, Koldo y Aldama. Para los agentes, estos mensajes apuntan a una posible conexión del antiguo chófer con la contratación pública. El análisis incluye menciones a la UTE Aquaterra Servicios Infraestructuras-Servicios Técnicos Napal y a otra unión empresarial junto a Acciona.

En cuanto a los contratos ferroviarios, se destaca una adjudicación vinculada a la conexión entre Madrid y Extremadura, bajo la supervisión de Adif:

Importe: 28,77 millones de euros.

Organismo relacionado: Adif.

Persona investigada: Cristian Corvillo.

Contactos relevantes: Koldo García, Víctor de Aldama y José Luis Ábalos.

Los investigadores están trabajando para determinar si las comunicaciones que tuvieron lugar antes de la adjudicación estaban asociadas a contraprestaciones económicas o en especie.

La reunión con Sánchez en abril de 2023

Un aspecto relevante del informe es una reunión que tuvo lugar entre Corvillo y Pedro Sánchez en Córdoba el 20 de abril de 2023. La UCO señala que el encuentro se prolongó durante aproximadamente 35 minutos y se realizó sin la presencia de terceros.

La cita se menciona en un intercambio de WhatsApp entre Corvillo y Aldama. El exchofer indicó que Óscar López lo había contactado para preguntarle si podía reunirse con el presidente. Al día siguiente, Corvillo describió el encuentro de manera positiva y comentó que habían hablado del “jefe”, término que, según los investigadores, se refería a Ábalos.

La relevancia de esos mensajes radica en que evidencian que Corvillo mantenía comunicación con diversas personalidades de la trama durante el año 2023. La UCO sostiene que su relación con Koldo y Ábalos mantuvo una dinámica particular, incluso cuando se deterioraron los vínculos entre ellos y Aldama.

Dinero, contratos y conexiones políticas

El informe presenta a Corvillo como un posible nexo de unión entre Aldama y Ábalos. Los agentes están revisando una serie de comunicaciones que, en su opinión, podrían vincularlo a la entrega de dinero en efectivo al exministro.

La indagación no se limita a un único contrato; la Guardia Civil está analizando diversos expedientes de Adif y de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, conocida como SEITT. En lo que respecta a la AP-7, los mensajes revisados incluyen referencias a una empresa vinculada a una adjudicación bajo investigación.

El esquema que examina la UCO se puede dividir en tres niveles:

Empresarios interesados en obtener contratos para infraestructuras. Intermediarios con acceso a funcionarios políticos y ministeriales. Funcionarios públicos y autoridades relacionadas con los expedientes en cuestión.

Este informe debe ser considerado dentro de una investigación judicial que continúa abierta. Aunque las conclusiones de los agentes brindan indicios y líneas de pesquisa, será el juez quien defina el alcance penal de los hechos y la responsabilidad de cada implicado.

La reunión de 2023 añade un peso significativo en el ámbito político, ya que contradice la imagen de distanciamiento que se presume entre Sánchez y aquellos que formaban parte de su círculo político en las primarias de 2017. A medida que avanzan las diligencias, los contratos tanto ferroviarios como de carreteras representan una parte fundamental de la investigación: juntos superan los 30 millones de euros y conectan decisiones administrativas con una intrincada red de relaciones personales y políticas.