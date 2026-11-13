Si la IA destruye empleo, ¿quién lo va a crear?

Las grandes empresas van a destruir empleo con la inteligencia artificial.

La pregunta es: si las microempresas desaparecen, ¿Quién lo va a crear? Entre junio de 2018 y septiembre de 2026 el número de empresas inscritas en la Seguridad Social en España solo ha aumentado en 16.247. Hemos pasado de 1.342.696 a 1.358.943 empresas, un crecimiento de apenas un 1,2% en más de ocho años.

Pero el dato total esconde algo más preocupante. Las microempresas, las que tienen entre 1 y 9 trabajadores, han disminuido en 14.025. Son el 84% del tejido empresarial español y el motor del empleo en pueblos y barrios. En cambio, las grandes crecen con fuerza: las de 250 a 499 trabajadores aumentan un 33,9% y las de más de 500 un 34,9%. Y aquí entra la inteligencia artificial.

En Estados Unidos las grandes empresas ya han anunciado más de 100.000 recortes de plantilla en los que citan la IA como motivo solo en el primer semestre de 2026. Amazon ha anunciado más de 30.000 despidos de empleados corporativos. Lo que pasa hoy en Estados Unidos suele llegar a Europa unos años después. Si las grandes empresas, que son las que más crecen, empiezan a necesitar menos trabajadores, y las microempresas, que son las que más empleo reparten, siguen cerrando, el problema es evidente. Mientras tanto, la población activa ha crecido más de un 11% desde 2018.

Cada vez hay más gente queriendo trabajar y no más empresas que la contraten. Más cotizaciones, más impuestos y más burocracia castigan sobre todo al pequeño empresario.

Si queremos empleo en la era de la inteligencia artificial, necesitamos que emprender en España vuelva a merecer la pena.