La Comunidad de Madrid destaca la importancia del comercio en la economía regional

El comercio minorista juega un rol fundamental en la economía de Madrid. Esta actividad brinda empleo a cerca de 330.000 personas en la región, sirviendo de nexo entre empresas, familias, autónomos y proveedores en todos los municipios.

Este dato salió a relucir durante la visita de Rocío Albert, consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, a Las Rozas The Style Outlets, que celebra su 30º aniversario. La responsable autonómica subrayó la importancia del comercio, al calificarlo como una “pieza esencial” tanto para la economía como para la vida diaria de los ciudadanos.

Un sector que va más allá de las tiendas

Albert enfatizó que detrás de cada tienda hay trabajadores y familias que dependen de esos puestos, así como pequeñas empresas y proveedores relacionados con esta actividad. Su mensaje posiciona el comercio como una vasta red económica con repercusiones directas en el empleo y el consumo a nivel local.

La consejera también resaltó su capacidad para fomentar inversión y oportunidades para quienes desean emprender. A su juicio, la colaboración entre las administraciones públicas y las empresas tiene el potencial de generar un impacto que trasciende lo estrictamente comercial, alcanzando aspectos más amplios de la vida municipal.

La magnitud del sector se aprecia en diversas áreas:

Empleo directo en tiendas y establecimientos.

Actividad para proveedores y empresas de servicios.

Oportunidades para autónomos y emprendedores.

Inversión en centros y espacios comerciales.

Conexión más profunda entre municipios y consumidores.

Pese a ello, el comercio minorista se enfrenta a un entorno cada vez más competitivo. Los consumidores alternan entre tiendas físicas y canales digitales, demandando precios más justos, diversidad de productos y experiencias de compra mejor pensadas. Esta transformación obliga a los centros comerciales a renovar sus instalaciones y ajustar su oferta.

Tres décadas de un formato pionero

Las Rozas The Style Outlets inició su andadura en 1996 bajo el nombre de Factory, convirtiéndose en el primer centro outlet de España, según la empresa Neinver que lo gestiona. Este proyecto trajo consigo un modelo centrado en la venta de productos de marca a precios rebajados, convirtiéndose en uno de los primeros referentes de este formato en el territorio nacional.

El centro ha llegado a su trigésimo aniversario tras una renovación integral que se concluirá en 2025. Esta actuación ha requerido una inversión de tres millones de euros y ha afectado a áreas interiores, la plaza principal y la distribución comercial.

Las cifras actuales evidencian la magnitud que ha alcanzado el complejo:

Indicador Dato Año de apertura 1996 Inversión de la renovación 3 millones de euros Visitantes en 2025 3 millones Evolución de las ventas entre 2022 y 2025 11% Ocupación comercial 100% Empleos directos 515

El pleno empleo y el crecimiento en las ventas reflejan que el formato aún tiene capacidad para atraer a los visitantes. La renovación busca enriquecer la experiencia de compra y adaptarse a las nuevas exigencias de marcas y consumidores, en un mercado donde la competencia entre centros es cada vez más intensa.

Una actividad con impacto local

El aniversario también ha sido la ocasión perfecta para resaltar la relación entre el centro y Las Rozas. El alcalde, José de la Uz, ha declarado que este proyecto forma parte de la historia del municipio desde que Neinver lo seleccionó como lugar emblemático para este modelo comercial en España.

La actividad de un centro como este no se limita a las ventas. También genera empleo, atrae a visitantes y mantiene lazos con iniciativas municipales vinculadas al emprendimiento, el empleo, el deporte y la sostenibilidad.

Para la Comunidad de Madrid, proyectos de este tipo representan una forma concreta de unir inversión privada y desarrollo local. Mantener la afluencia es un desafío para las empresas, que deben actualizar sus espacios, cuidar la oferta y adaptarse a unas prácticas de compra que evolucionan a gran velocidad.

Treinta años después de su inauguración, Las Rozas The Style Outlets se enfrenta a esta nueva etapa con una misión clara: en el comercio actual, la supervivencia depende tanto del precio como de la capacidad de seguir siendo relevante para el consumidor.