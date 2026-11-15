Las familias españolas han sufrido bajo el Régimen Sánchista la mayor subida de precios en 35 años

La economía de España avanza, pero la realidad para muchas familias es otra.

Recientemente, el índice de precios al consumo (IPC) ha registrado una subida interanual del 4,9%.

A esto se suma la información de ABC, que destaca que los ocho años bajo el mando de Pedro Sánchez marcan la época con mayor inflación acumulada en los últimos 35 años.

No se trata solo de la cifra mensual.

Desde que comenzó la pandemia, los costes de la vida han aumentado cerca de un 20%, y la famosa cesta de la compra ha visto un incremento cercano al 40%.

Para los hogares con menos recursos, la recuperación del PIB no compensa el aumento de precios en el supermercado, el alquiler, la electricidad o el transporte.

Una cesta de la compra cada vez más inaccesible

De acuerdo con los datos compilados por ABC, desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia, la cesta de la compra ha subido un 43,9%. Esto implica que el gasto anual de las familias en alimentación ha crecido alrededor de 1.800 euros. Esta presión recae especialmente en productos de primera necesidad:

Los huevos han aumentado un 91%.

El pescado fresco se eleva un 50%.

La carne presenta un encarecimiento del 41%.

La carne de ovino supera un incremento del 80%.

La carne de vacuno ha subido un 65%.

La guerra en Ucrania ha exacerbado esta situación, particularmente por la dependencia de España en la importación de cereales y fertilizantes. Con el paso del tiempo, este golpe se ha trasladado directamente a las familias, que se ven obligadas a cambiar de marcas, reducir cantidades o eliminar productos que antes consideraban imprescindibles.

Y no solo los alimentos están en la mirilla. El aumento de precios también afecta la gasolina, la vivienda y la electricidad. Aunque algunos componentes experimentan descensos puntuales, la comparación que realmente importa para los hogares es con los precios de años anteriores. Una rebaja momentánea no vuelve a los niveles anteriores; simplemente ralentiza el ritmo de crecimiento.

Salarios que no logran recuperar la paridad

La mejora de los salarios ayuda a mitigar un poco la reducción del poder adquisitivo, pero no es suficiente para borrar el impacto acumulado. Quien hoy paga más por alimentos, alquiler, hipoteca, energía y transporte precisa de un aumento salarial considerable para volver a adquirir lo que antes podía.

El resultado es una recuperación que no es equitativa. Las familias con empleos estables, propiedades y algo de ahorro manejan mejor la subida de precios. En contraste, aquellos que viven de alquiler, tienen ingresos bajos o dependen de pensiones ajustadas destinan una parte mucho mayor de su presupuesto a gastos esenciales.

La inflación actúa como un impuesto silencioso sobre el consumo. No aparece como un cargo separado, pero recorta cada mes la cantidad que queda disponible para entretenimiento, educación, reparaciones o ahorro. Cualquier imprevisto, como un fallo en el coche o una enfermedad, se convierte en un verdadero desafío.

Menos ahorro y mayor dependencia de ayudas

Casi la mitad de los españoles tienen menos de 5.000 euros ahorrados, según el dato mencionado en el debate sobre la pérdida de poder adquisitivo. Esta escasa reserva limita las opciones de las familias para hacer frente a nuevas alzas de precios o episodios de desempleo.

La política fiscal ha intentado paliar el impacto con ayudas, reducciones de impuestos y medidas enfocadas en colectivos específicos. Estas decisiones pueden ofrecer un respiro temporal, sin embargo, también conllevan un coste para las cuentas públicas. Con el tiempo, cuando estas medidas se prolongan, aumentan las presiones sobre el déficit y la deuda pública.

El reto consiste en lograr un equilibrio entre tres objetivos:

Proteger a los hogares más vulnerables. Evitar ayudas generalizadas que también beneficien a quienes no las requieren. Mantener la sostenibilidad de las cuentas públicas.

El sector público frente a un coste más elevado

El Estado también siente el impacto, ya que paga más por obras, suministros, servicios y salarios públicos cuando los precios suben. Esta presión se traduce, potencialmente, en presupuestos mayores, más impuestos en el futuro o una disminución de recursos para otras áreas.

La inflación acumulada presenta una economía con cifras de crecimiento, pero con una percepción social de empobrecimiento. Lo que realmente importa no es solo cuánto crece el PIB, sino la capacidad que tiene una familia para llenar la nevera, pagar su vivienda y ahorrar al final del mes.

Mientras la cesta de la compra siga aumentando por encima de la capacidad real de muchos ingresos, el crecimiento económico continuará llegando a los hogares de manera retrasada y desigual.