El alquiler de viviendas proporciona ingresos constantes, pero recuperar la inversión inicial se ha vuelto un proceso cada vez más largo. Un reciente análisis de Libre Mercado revela que el periodo de amortización ha alcanzado su nivel más elevado desde 2016.

El cálculo parece sencillo: se divide el precio de adquisición entre los ingresos anuales por alquiler. Sin embargo, ese resultado no refleja la rentabilidad real. Es necesario considerar impuestos, mantenimiento, seguros, periodos sin inquilinos, eventuales reformas, gastos de comunidad y, en su caso, el costo de la financiación. En un mercado donde los precios de los pisos han subido considerablemente, las rentas no siempre han acompañado este incremento de la misma manera.

Más de dos décadas para recuperar la inversión

El dato más impactante proviene de Baleares, donde el tiempo de recuperación sobrepasa los 23 años. La fuerte demanda, la escasez de suelo, así como el impacto del turismo en el mercado inmobiliario, elevan el precio de compra y disminuyen la rentabilidad para los propietarios.

Este dilema no se limita a las islas. En las principales ciudades y en las zonas costeras, los inversores deben desembolsar una mayor cantidad de dinero antes de ver resultados en sus inversiones. Aunque el alquiler puede seguir siendo una opción atractiva como fuente de ingresos y como un escudo parcial ante la inflación, es esencial elegir la ubicación adecuada y tener en cuenta todos los costos implicados.

Factor Efecto sobre la inversión Precio elevado del inmueble Alarga el periodo de recuperación Alquiler mensual Aumenta los ingresos brutos Impuestos y gastos Reducen la rentabilidad neta Vacantes entre contratos Interrumpen el flujo de ingresos Tipos de interés Encarecen la financiación Reformas y mantenimiento Restan capacidad de ahorro

La inflación presenta un panorama complejo. Por un lado, encarece la construcción, las reformas y los servicios relacionados con las viviendas. Por otro, puede conducir a un aumento de las rentas y, con el tiempo, a un incremento en el valor nominal de los inmuebles. Sin embargo, si el alquiler está sujeto a ciertas limitaciones contractuales o normativas, el propietario podría tardar más en ajustar sus precios a esos nuevos costos.

El crecimiento económico no garantiza una mejor rentabilidad

Un crecimiento económico robusto generalmente se traduce en un aumento del empleo, un mayor número de hogares y una demanda activa de alquiler. Esto puede facilitar que los inquilinos acepten rentas más elevadas. Sin embargo, el impacto en la inversión depende de cómo se relacionen los salarios con los precios de la vivienda y el costo del crédito.

Cuando los precios de las viviendas incrementan a un ritmo más rápido que los alquileres, la rentabilidad bruta experimenta una compresión. Este es el reto que enfrentan muchos compradores en mercados saturados: hay demanda por la vivienda, pero el precio de entrada obliga a una espera prolongada para recuperar el capital.

Las subidas en los tipos de interés complican aún más las decisiones para aquellos que adquieren propiedades mediante hipotecas. Una cuota más elevada reduce el margen mensual y puede transformar una transacción que parecía rentable en una inversión con rentabilidad negativa en los primeros años. Por eso, limitarse a comparar el alquiler anual con el precio del inmueble proporciona una perspectiva incompleta.

Más normas y más riesgo percibido

La regulación actual del alquiler ha introducido nuevas obligaciones para los propietarios. La revisión de las rentas, las prórrogas extraordinarias y los requerimientos administrativos obligan a una constante actualización de contratos y procedimientos. Esta complejidad incrementa el riesgo de cometer errores y sufrir sanciones, especialmente entre los pequeños propietarios.

Además, el debate sobre el control de precios también influye en las expectativas de los inversores. Datos citados por Idealista mencionan una reducción de la oferta de alquiler durante los primeros años de implementación de la Ley de Vivienda, así como un incremento en los precios en ese mismo periodo. Para aquellos que consideran adquirir un piso, la inquietud es evidente: si la oferta se reduce, es probable que el alquiler aumente, pero también hay una creciente incertidumbre sobre las normas que se aplicarán al momento de renovar contratos.

La política fiscal también pesa en la rentabilidad final. El arrendador tiene que tener en cuenta el IRPF, el impuesto sobre bienes inmuebles, los gastos deducibles y las implicaciones fiscales de la compra. En casos de impago, el riesgo se acentúa: una resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central establece que las rentas deben ser declaradas aunque no se hayan cobrado todavía, aunque los montos pendientes puedan deducirse después de cumplir ciertos requisitos y plazos.

El miedo al «inquiokupa» cambia las decisiones

El temor a que un inquilino deje de pagar y se quede en la vivienda se ha convertido en un freno importante para muchos propietarios. La incertidumbre respecto al tiempo que podría llevar recuperar el inmueble, junto con los costes legales y la posibilidad de seguir pagando impuestos sin recibir rentas, puede resultar en que parte de la oferta potencial no llegue al mercado.

Este riesgo no solo afecta a grandes inversores. Para un propietario pequeño, varios meses sin ingresos pueden borrar la rentabilidad de todo un año. Por lo tanto, antes de realizar una compra, es conveniente considerar tres escenarios:

Favorable: ocupación constante, pocos gastos y alquiler estable. Realista: vacantes ocasionales, mantenimiento y obligaciones fiscales. Adverso: impago prolongado, proceso judicial y reparaciones necesarias.

Invertir en vivienda para alquilar sigue siendo una opción tangible y con demanda constante. Sin embargo, la simple confianza de que el precio del inmueble subirá ya no es suficiente. En Baleares, recuperar la inversión puede llevar más de 23 años; en otras regiones del país, la diferencia entre una buena operación y una mala compra ahora se encuentra cada vez más en los números que quedan fuera de los anuncios.