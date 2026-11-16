El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha aprobado la entrega de 800.000 euros para fomentar el “empoderamiento femenino” y establecer escuelas inclusivas en Marruecos, tal y como destaca Vozpópuli. Esta ayuda se enmarca dentro de la política española de cooperación internacional y respalda el Real Decreto 188/2025.

Este apoyo llega en un contexto de estrechamiento de los lazos entre Madrid y Rabat. La colaboración en el ámbito educativo y social se encuentra acompañada de una agenda más amplia que abarca infraestructuras, transporte, energía y grandes proyectos ferroviarios.

Una subvención para igualdad y educación

La finalidad de esta ayuda es respaldar proyectos relacionados con la igualdad de género y la generación de entornos educativos inclusivos. El «empoderamiento femenino» es un eje central en el programa, diseñado para ampliar las oportunidades de las mujeres y potenciar su participación en la sociedad.

La subvención también prevé la creación o mejora de escuelas inclusivas. Estos centros están destinados a facilitar la educación a grupos con mayores dificultades de acceso, aunque la información difundida no especifica cuántos centros se beneficiarán, su localización ni el calendario para su implementación.

El marco legal que utiliza el Gobierno regula las subvenciones orientadas al desarrollo sostenible y la solidaridad global. En la práctica, estos programas permiten destinar recursos públicos a proyectos gestionados en colaboración con entidades de cooperación y organizaciones locales.

En resumen, la ayuda se puede desglosar así:

Importe: 800.000 euros.

800.000 euros. País receptor: Marruecos .

. Áreas de intervención: igualdad, empoderamiento femenino y educación inclusiva.

igualdad, empoderamiento femenino y educación inclusiva. Base legal: Real Decreto 188/2025.

Real Decreto 188/2025. Objetivo general: cooperación internacional y desarrollo sostenible.

Una relación que suma cooperación y grandes contratos

La decisión se produce en un momento en que España y Marruecos están intensificando sus vínculos económicos. El Gobierno español argumenta que esta estrategia mejora la participación de empresas nacionales en contratos internacionales y refuerza la asociación con un socio esencial para la política migratoria, comercial y de seguridad.

El área de ferrocarriles es clave. La administración ha promovido estudios para un posible túnel ferroviario que cruce el Estrecho de Gibraltar, una infraestructura pensada para el transporte de pasajeros y mercancías entre la península ibérica y el norte de África. Este proyecto permanece en fase de análisis y aún no tiene una decisión definitiva sobre su construcción.

La empresa pública Secegsa, encargada de coordinar los trabajos, ha recibido desde 2022 más de 9,61 millones de euros, según han informado fuentes de Vozpópuli. En 2026, se asignaron otros 1,73 millones para asegurar su operatividad y financiar nuevos estudios técnicos.

Las estimaciones apuntan a que el coste de la parte española del futuro enlace superará los 8.500 millones de euros. Esta cifra incluye la construcción de la galería de reconocimiento, los túneles, las terminales, las instalaciones y las contingencias. Las previsiones sugieren que los primeros avances materiales podrían verse hacia finales de la década, aunque la fecha de puesta en servicio podría quedar más distante.

El tren marroquí, otro frente de financiación

La colaboración económica no se limita al túnel. Marruecos se encuentra en proceso de ampliar considerablemente su red ferroviaria de alta velocidad, conectando Kenitra con Marrakech antes del Mundial de 2030, evento que organizará junto a España y Portugal.

El plan ferroviario marroquí abarca la construcción de puentes, viaductos y túneles, y requiere una inversión estimada en alrededor de 12.600 millones de euros para desarrollar la red. La financiación combinará deuda, créditos de organismos multilaterales y mecanismos de colaboración público-privada.

Asimismo, se ha puesto en marcha una operación de 750 millones de euros para financiar la adquisición de 40 trenes para la red ferroviaria marroquí. Este contrato ha despertado el interés de fabricantes internacionales, incluyendo a la empresa española CAF. La estrategia del Ejecutivo es combinar el apoyo financiero con oportunidades comerciales para las empresas nacionales.

Proyecto Importe indicado Objetivo Programa de igualdad y educación inclusiva 800.000 euros Promover el empoderamiento femenino y establecer escuelas inclusivas Estudios del túnel del Estrecho Más de 9,61 millones desde 2022 Análisis técnicos y actividad de Secegsa Trenes para la red marroquí 750 millones de euros Compra de 40 unidades Futuro enlace ferroviario Más de 8.500 millones en el lado español Conexión ferroviaria entre Europa y África

La acumulación de estas iniciativas refleja una relación bilateral que se extiende desde el ámbito social hasta las grandes infraestructuras. En el plano político, el debate actual se centra en si estas inversiones ofrecerán un retorno adecuado para España, tanto en términos de actividad empresarial como de influencia económica y estratégica.

Esta asignación de 800.000 euros, aunque modesta en comparación con el coste que suponen los proyectos ferroviarios, ilustra el nuevo acercamiento entre Madrid y Rabat: cooperación social inmediata y ambiciones logísticas que se extienden a las próximas décadas.