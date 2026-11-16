El cambio en las dos grandes empresas ferroviarias de carácter público presenta una notable conexión política y administrativa.

Joaquim Hortalá, quien asume la presidencia de Adif, es hijo de un histórico líder de ERC y está casado con Amparo López Senovilla, secretaria de Estado de Comercio, informa El Debate.

A su lado estará Inmaculada Gutiérrez, elegida presidenta de Renfe. Ambos son considerados figuras de confianza del titular de Economía, Carlos Cuerpo, y se espera que administren las compañías durante un periodo transitorio, a la espera de un nuevo Gobierno que definirá sus nombramientos definitivos.

Un abogado del Estado con experiencia en regulación

Hortalá es abogado del Estado y ha forjado gran parte de su carrera en los ámbitos de la competencia, la regulación y el derecho administrativo. Su perfil es atípico en comparación con el tradicional directivo del sector ferroviario, aunque tiene un conocimiento profundo del mismo y ha trabajado en organismos que tienen competencias directas sobre su funcionamiento.

Entre 2013 y 2017, fue director de la Asesoría Jurídica de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Posteriormente, se desempeñó como secretario del Consejo del organismo entre 2017 y 2021. Durante ese tiempo, participó en temas relacionados con mercados regulados, sanciones y supervisión económica.

Además, ocupó el cargo de secretario general de Renfe entre abril de 2024 y julio de 2026. Su salida de la empresa se produjo tras mantener discrepancias con el entonces presidente, Álvaro Fernández Heredia, tal y como afirman fuentes conocedoras citadas por el medio. Su etapa en Renfe le permitió conocer a fondo la estructura interna de la operadora y los desafíos que enfrenta el sistema ferroviario.

Su designación puede parecer sorprendente, dado que no cuenta con una trayectoria ejecutiva exclusivamente enfocada en el transporte. No obstante, su bagaje en regulación es valioso para una empresa que está bajo un creciente escrutinio inversor, sujeta a modificaciones normativas y que mantiene una compleja relación con operadores, administraciones y usuarios.

El aspecto familiar también ha llamado la atención. Su padre, Joan Hortalá, fue secretario general de ERC entre 1987 y 1989, diputado del Parlamento de Cataluña y consejero de Industria y Energía de la Generalitat durante el primer Gobierno de Jordi Pujol. Asimismo, presidió la Bolsa de Barcelona de 1993 a 2020.

La nueva dirección de Renfe, bajo la mirada de los sindicatos

La elección de Gutiérrez ha llegado acompañada de críticas por parte de los sindicatos. CSIF sostiene que se trata de la única responsable en Renfe a la que han denunciado por su estilo de gestión con los empleados. El sindicato pone en duda su etapa como directora de Renfe Proyectos Internacionales, cargo que asumió en julio de 2022.

Entre las quejas mencionadas se incluyen avisos de vacaciones con poco tiempo de antelación y llamadas durante los fines de semana. CSIF describe esos años como «horribles», aunque otras voces consultadas por el medio caracterizan a Gutiérrez como una profesional capaz y trabajadora.

La nueva presidenta, economista del Estado, asume la dirección de Renfe con una carga de responsabilidad considerable. La empresa enfrenta múltiples retos operativos, presión sindical y la necesidad de optimizar su gestión internacional. Además, deberá coordinar su labor con Adif en un momento marcado por un alto volumen de incidencias, obras y la creciente demanda de fiabilidad en el servicio.

Los dos nuevos nombramientos siguen una lógica similar:

Son personas con experiencia dentro de la Administración o del sector ferroviario.

Mantienen relaciones laborales con el Ministerio de Economía.

Se espera que gestionen las empresas de manera provisional.

Su conocimiento del entorno interno persigue facilitar una transición efectiva.

La decisión de nombrar a Hortalá y Gutiérrez también parece reflejar una preferencia por individuos familiarizados con la estructura pública, capaces de asumir responsabilidades sin un extenso periodo de adaptación. Hortalá, como nuevo presidente de Adif, deberá gestionar la red ferroviaria y llevar a cabo las inversiones necesarias. Por su parte, Gutiérrez tendrá que dirigir Renfe en un clima de creciente exigencia tanto por parte de los viajeros como de los trabajadores.

El mayor reto será demostrar que la continuidad administrativa puede traducirse en una gestión exitosa. La experiencia en regulación de Hortalá y la trayectoria económica de Gutiérrez presentan perfiles diferentes, pero ambos deberán actuar rápidamente frente a un sistema ferroviario que demanda menos conflicto político y más puntualidad, inversión y capacidad de respuesta.