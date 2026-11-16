El Hierro se encuentra sumido en una presión migratoria sin precedentes en tiempos recientes. Más de 3.000 personas han llegado a sus costas durante el fin de semana en una isla que cuenta con aproximadamente 12.000 habitantes, según informes de El Mundo.

Esta situación ha intensificado las críticas hacia la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez y la respuesta del Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska. Mientras los cayucos continúan arribando a La Restinga, las autoridades canarias advierten que la asistencia estatal es insuficiente y llega con retraso, ante una emergencia que ya está afectando los servicios de salud, sociales y de seguridad.

Un récord en un espacio tan reducido

El sábado pasado, Canarias marcó un hito al registrar la mayor llegada de migrantes en un solo día desde que hay datos comparables sobre la ruta atlántica, con 32 años de historia. Ese día, desembarcaron 1.580 personas en 15 cayucos, según el recuento realizado por Salvamento Marítimo y los servicios de atención en los muelles.

El reparto de estas llegadas evidencia la desproporción que sufre El Hierro:

1.327 personas desembarcaron en la isla el sábado.

Esta cifra representa el 84% del total que llegó al archipiélago ese día.

Trece de los 15 cayucos llegaron a El Hierro.

El viernes desembarcaron otras 843 personas en ocho embarcaciones.

Al final del domingo, el conteo del fin de semana alcanzaba las 3.163 llegadas.

Este registro supera el anterior récord en Canarias de 1.461 personas rescatadas el 7 de noviembre de 2020. El cambio en el escenario también se percibe en los puntos de llegada. Si anteriormente Arguineguín, en Gran Canaria, era el principal punto de desembarcos, ahora la presión se concentra en La Restinga.

Servicios al borde del colapso y traslados urgentes

La isla no tiene la capacidad para gestionar un aumento tan abrupto de personas. El Centro de Atención Temporal de Extranjeros ya acumulaba cientos de migrantes antes de las recientes llegadas, mientras las autoridades trataban de organizar nuevos traslados hacia Tenerife y otras localidades del archipiélago.

El desafío no se limita a brindar alojamiento. La atención médica, la identificación de posibles menores, la alimentación y la logística para los equipos de emergencia se han convertido en tareas complicadas de mantener. Las llegada de embarcaciones también requiere mantener equipos operativos de rescate y asistencia en el puerto.

La secuencia de eventos de los últimos días ilustra la delicada situación:

Periodo Llegadas registradas Viernes 843 personas Sábado 1.580 en Canarias Fin de semana en El Hierro 3.163 personas Primeros días de noviembre Más de 4.500 llegadas a la isla, según datos del Cabildo

El Cabildo de El Hierro ya había declarado la emergencia social tras recibir más de 8.000 personas en un periodo de cinco semanas. En octubre, la isla contabilizó 2.776 migrantes, lo que supuso el 72,8% del total en Canarias durante ese mes.

Canarias exige respuestas del Estado

El presidente autonómico, Fernando Clavijo, ha pedido una respuesta rápida y más recursos del Estado. Esta solicitud incluye la necesidad de refuerzos sanitarios y policiales, incremento de plazas de acogida y un sistema estable que promueva la derivación hacia otras islas y la Península.

Las discusiones políticas se centran una vez más en la necesidad de prevención, vigilancia de la ruta atlántica y coordinación con los países de origen y tránsito. Sin embargo, en El Hierro la urgencia es más apremiante: liberar espacio, atender a los recién llegados y evitar que el muelle sea el único punto de atención.

La crisis también comienza a dejar huella en la economía local. La actividad de La Restinga se ve influenciada por las intervenciones, la presencia de embarcaciones de emergencia y la necesidad de habilitar nuevos espacios. Para una isla pequeña, cada oleada de llegadas altera la dinámica diaria y aumenta la presión sobre unos servicios que ya están diseñados para una población mucho menor que la que está recibiendo en un periodo tan corto.

Un dato que ilustra la magnitud de esta situación es simple: en un solo fin de semana, desembarcó en El Hierro una cantidad de personas equivalente a más de una cuarta parte de su población censada. La ruta canaria ha dejado de ser un problema puntual para transformarse en un desafío constante para las instituciones.