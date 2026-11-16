En marzo de 2021 el Gobierno autorizó un rescate de 53 millones de euros públicos para Plus Ultra a través del fondo de rescate de la SEPI, por considerarla una empresa estratégica. Una aerolínea pequeña, con rutas sobre todo a Venezuela y Latinoamérica.

Cinco años después, Plus Ultra ha pagado unos 12 millones en intereses, pero no ha devuelto ni un euro de los 53 millones. Los primeros 19 millones vencían en marzo de 2026 y la compañía ha pedido dos años más para pagarlos.

El acuerdo sigue sin firmarse. La situación de la empresa es crítica. Entre febrero y agosto acumuló 31 millones de euros de pérdidas operativas y gasta un 51,6% más en combustible de lo que tenía presupuestado. Ya está en preconcurso de acreedores en un juzgado de Madrid, plantea despidos, cierra las rutas a Lima y Buenos Aires y recorta más del 61% de sus vuelos regulares.

Además, el rescate está en los tribunales. La Audiencia Nacional lo investiga. Dos exdirectivos han admitido pagos de unos 530.000 euros, el 1% del rescate, a sociedades vinculadas a un empresario investigado en la causa.

Y 1,3 millones del dinero público se usaron para devolver préstamos a sociedades del antiguo dueño de la compañía, investigado por blanqueo. Todos ellos gozan de la presunción de inocencia. El Gobierno defendió que el préstamo estaba garantizado con el 51% del capital de la aerolínea. Pero si Plus Ultra quiebra, esas acciones valdrán muy poco.

Con elecciones generales el 29 de noviembre, la SEPI no va a tomar ninguna decisión antes de los comicios. El próximo Gobierno heredará una aerolínea en preconcurso con 53 millones de euros públicos en el aire. Y si la compañía quiebra, la pregunta es sencilla: ¿Quién devuelve ese dinero? El contribuyente.