La pareja de la secretaria de Estado de Turismo y candidata del PSOE al Gobierno balear, Rosario Sánchez Grau, está relacionada con una empresa del sector inmobiliario que es propietaria de 40 fincas en Andratx, según revela la información publicada por El Debate. La sociedad, denominada Menefta 2000 SL, es administrada por José Enseñat Pujol, conocido como Pep, y con él comparte la vida y dos hijas.

El inventario registrado engloba propiedades de diversas características, lo que no significa que se trate únicamente de 40 viviendas autónomas. La documentación consultada revela la existencia de pisos, una finca rústica que alberga una vivienda, plazas de aparcamiento, trasteros, un local comercial y varios terrenos en el municipio mallorquín.

Una cartera centrada en una de las zonas más cotizadas

Menefta 2000 SL posee al menos 40 fincas registradas en Andratx y en el Puerto de Andratx, reconocida como una de las áreas residenciales más elitistas de Mallorca. El precio promedio del metro cuadrado en esta zona supera los 10.000 euros, aunque esta cifra no proporciona una evaluación total del valor de la cartera.

La distribución de propiedades es la siguiente:

12 referencias urbanas de carácter residencial.

Una finca rústica que incluye una vivienda.

23 referencias asociadas a 12 aparcamientos, algunos con trastero.

11 trasteros.

Un local comercial en primera línea de playa.

Tres fincas rústicas adicionales.

Una parte significativa de las viviendas se encuentra en la calle Llevant. Los aparcamientos y trasteros predominan en el área del Camí Vell de Cala Llamp. Además, la documentación incluye terrenos en la zona de Son Orlandis y una construcción denominada como casa de pueblo reformada.

Hasta el momento, la sociedad no ha hecho pública la situación de cada uno de sus inmuebles. El registro garantiza la propiedad, pero no revela cuáles están en alquiler, cuáles están vacíos ni qué ingresos generan actualmente. Esa diferenciación es crucial, ya que el número de fincas no implica necesariamente que todas las viviendas estén disponibles ni que se pueda determinar la rentabilidad real del patrimonio.

Una empresa dedicada a la explotación inmobiliaria

Menefta 2000 SL fue constituida el 27 de julio del año 2000. Su propósito social abarca la compra, venta, cesión, arrendamiento, explotación y administración de bienes inmuebles, tanto rústicos como urbanos. También se le atribuyen actividades de promoción, construcción y rehabilitación de propiedades.

El capital social registrado alcanza los 2.705.660 euros. Esta cifra refleja las aportaciones de los socios y no debe confundirse con el valor de mercado de las propiedades, los ingresos anuales o los beneficios generados por la empresa.

Además, la sociedad ha ampliado su objeto social para incluir actividades de restauración. José Enseñat ha desempeñado el rol de apoderado desde 2017 y asumió el cargo de administrador único en febrero de 2020. Los libros contables del último ejercicio cerrado, correspondiente a 2025, reportan una cifra de negocio de 404.694 euros e ingresos declarados de 85.774,85 euros, según indican las fuentes consultadas.

Sin embargo, estos datos no revelan cuánto proviene de alquileres, de transacciones inmobiliarias o de otras actividades. Para tener una imagen clara de la rentabilidad del patrimonio, haría falta un análisis detallado de ingresos, gastos, deudas, impuestos y la ocupación de cada propiedad.

La situación patrimonial de Rosario Sánchez

La situación patrimonial de la secretaria de Estado se presenta separada de la titularidad de la sociedad que gestiona su pareja. Conforme a la declaración de bienes, derechos y obligaciones patrimoniales publicada en el Boletín Oficial del Estado en marzo de 2025, Rosario Sánchez reporta un único inmueble.

Se trata de una vivienda unifamiliar localizada en Cala Major, en Palma, adquirida en 2017 en un 50% junto a su pareja. Este inmueble cuenta con dos plantas y un sótano, tres dormitorios y dos baños. Para la adquisición se estableció una hipoteca de 242.000 euros.

La información registral vinculada a Menefta 2000 SL, por su parte, evidencia una titularidad societaria. La existencia de estas propiedades no implica que todas pertenezcan de manera personal a Enseñat o a Sánchez. La empresa es una entidad jurídica distinta de sus administradores y socios, aunque la dirección de la compañía plantea interrogantes dentro del debate político sobre la vivienda y el patrimonio.

Este caso se produce en un contexto donde el PSOE intensifica su discurso en contra de la conversión de la vivienda en un mero activo de inversión, especialmente en zonas con alquileres disparados y con una oferta residencial limitada. Baleares se enfrenta a una gran presión inmobiliaria a causa de la demanda turística, la falta de terrenos y los altos precios de la vivienda para los residentes.

La secretaria de Estado declinó hacer declaraciones cuando fue contactada por el medio que divulgó esta información. Los documentos en circulación confirman la titularidad de las fincas por parte de Menefta 2000 SL, pero no permiten aclarar por sí solos su uso actual, los contratos de alquiler ni el valor actualizado de la cartera. En Andratx, esta diferencia entre el patrimonio registrado y el realmente rentable será clave para evaluar el impacto económico del asunto.