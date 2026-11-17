La aspiración de Yolanda Díaz a dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT) llegó a su fin antes de la votación, pero no sin haber generado un gasto público cercano a los ocho millones de euros. Esta cifra, revelada por Okdiario, corresponde a aportaciones extraordinarias aprobadas en los últimos tres años, por encima de las cuotas ordinarias que España abona por su pertenencia a dicha organización. La renuncia de Díaz se produjo el 16 de noviembre, horas antes de unas elecciones en las que competía con el director general, Gilbert F. Houngbo, quien finalmente fue reelegido con 51 de los 58 votos disponibles.

Ocho millones fuera de la cuota ordinaria

El gasto relacionado con los programas extraordinarios proviene principalmente del Ministerio de Trabajo y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Dentro de estas partidas se incluyen proyectos enfocados en la inclusión sociolaboral de colectivos LGTBIQ+, la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, cooperativas en Palestina y programas de resiliencia.

El medio menciona que en total, el Ministerio de Trabajo aportó 2,3 millones de euros a la OIT desde diciembre de 2022, distribuidos en once pagos que fueron aprobados por el Consejo de Ministros. Adicionalmente, el 7 de julio se aprobó un aporte extraordinario cercano a dos millones, pocos días antes de que se oficializara la candidatura de Díaz.

Las cuotas ordinarias no están destinadas a financiar candidaturas personales, sino que son pagos asociados a la participación de España en la OIT. La controversia proviene del aumento en las aportaciones voluntarias y su sincronización con la campaña internacional de la vicepresidenta.

Una renuncia antes de evaluar el respaldo

El sistema electoral de la OIT combina representantes de gobiernos, organizaciones empresariales y sindicatos. En este proceso electoral participaron 28 delegados estatales, junto a 14 representantes del sector patronal y otros 14 del movimiento sindical internacional.

La candidatura española contaba con el respaldo del Gobierno de Pedro Sánchez y mostró una actividad diplomática intensa por parte del Ministerio de Exteriores. También recibió el apoyo anunciado del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, en Brasil. Sin embargo, la Confederación Sindical Internacional respaldó el 30 de octubre la continuidad de Houngbo, lo que dejó claro el balance de fuerzas previo a la votación.

Díaz argumentó su retirada señalando la necesidad de no fragmentar el movimiento sindical. Así, dejó a Houngbo como el único candidato y garantizó su reelección para un segundo mandato de cinco años. Políticamente, evitó una derrota que podía haber sido humillante, pero no resolvió las dudas acerca de la preparación de su candidatura ni la gestión de los recursos públicos en este proceso.

Este episodio también refleja una práctica común en la política internacional: la utilización de organismos multilaterales como plataforma profesional para líderes que han dejado sus gobiernos. Tales nombramientos pueden fortalecer la representación exterior de un país, aunque requieren reglas claras, criterios transparentes y una distinción evidente entre la colaboración y la promoción de individuos.

La cuestión clave no es si España debe colaborar con la OIT. Esta organización se dedica a defender derechos laborales, a fomentar el empleo y a buscar justicia social, áreas donde las contribuciones españolas pueden tener una utilidad significativa. El verdadero reto está en esclarecer qué objetivos se perseguían con cada desembolso, cuáles fueron los resultados reales, y cómo se relacionaron con la candidatura de la ministra.

Sumando las cuotas y los programas extraordinarios, el esfuerzo español en la OIT se eleva entre 28 y 34 millones de euros durante el lapso revisado, de acuerdo con los criterios aplicados para contabilizar los pagos. La candidatura, finalmente, no prosperó, y el cargo permanecerá en manos de Houngbo hasta 2032. Ahora queda la incógnita de si esas aportaciones obedecían a una política internacional sólida o a una iniciativa personal que se esfumó antes de llegar a las elecciones.