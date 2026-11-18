La controversia en torno a la vivienda protegida de Milagros Tolón está cobrando un nuevo impulso.

Desde el Gobierno de Emiliano García-Page se apunta que la ministra nunca presentó ante la Administración regional el contrato de alquiler de su piso de VPO en Toledo, y se anuncia una revisión de oficio del expediente.

Este inmueble, adquirido en 1998, ha reportado a la ministra ingresos anuales de aproximadamente 7.542,60 euros, según su declaración de bienes de 2023. Se estima que este piso mantendrá su condición de protección oficial, al menos, hasta noviembre de 2027.

La Junta revisará el expediente

La Consejería de Fomento procederá a analizar la documentación relacionada tanto con la adjudicación como con el arrendamiento. Posteriormente, solicitará formalmente a Tolón que aclare si obtuvo la autorización necesaria y en qué condiciones se llevó a cabo el contrato.

El Gobierno autonómico aclara que el alquiler de una vivienda protegida no solo depende de que el propietario declare sus ingresos o notifique la operación. La normativa establece la necesidad de comprobar que se cumplen los requisitos específicos del régimen de protección. En algunos casos, se requiere además contar con autorización y visado previos.

En caso de que el análisis ponga de manifiesto una infracción, el Ejecutivo regional asegura que aplicará el régimen sancionador “con total transparencia y determinación”. La falta de visado para un contrato de arrendamiento de vivienda protegida se considera una infracción grave dentro de Castilla-La Mancha, con sanciones que oscilan entre 3.001 y 15.000 euros.

Las infracciones muy graves pueden alcanzar sanciones que van desde 15.001 hasta 60.000 euros, aunque la multa exacta dependerá de los hechos demostrados, la duración del incumplimiento y otras circunstancias del expediente.

Dos versiones sobre una autorización que no aparece

La defensa de Tolón sostiene que el alquiler se realizó en 2012, una vez cumplidos diez años desde la adquisición. Según su entorno, el Decreto 173/2009 permitiría dicho arrendamiento a partir del 27 de enero de 2008, sin necesidad de autorización autonómica, y la ministra contaría además con un informe jurídico a su favor.

Tolón ha negado cualquier irregularidad y afirma haber comunicado el alquiler a la Administración competente. También sostiene que el inmueble figura en sus declaraciones de bienes y que los ingresos se incluyeron en sus declaraciones fiscales.

El dilema radica en que declarar los ingresos no es lo mismo que demostrar el visado que exige la normativa. La asesoría jurídica de Tolón, según fuentes de distintos medios, habría reconocido que consultó sobre la posibilidad de alquilar la vivienda, pero no dispone del permiso administrativo requerido.

Así, la controversia se centra en un aspecto documental: la existencia de una autorización válida, su fecha de emisión y qué obligación concreta recaía sobre el inmueble al momento de iniciar el alquiler.

Elemento Situación conocida Compra de la vivienda 1998 Inicio del alquiler 2012, según el entorno de Tolón Ingresos declarados 7.542,60 euros anuales en 2022 Fin previsto de la protección Noviembre de 2027 Posible sanción grave Entre 3.001 y 15.000 euros Posible sanción muy grave Entre 15.001 y 60.000 euros

El uso residencial, en el centro del debate

Las viviendas de protección oficial están destinadas, en líneas generales, a ser residencia habitual y permanente. La normativa prevé excepciones en casos específicos, como traslados laborales, situaciones de desempleo o vulnerabilidad económica, pero esas circunstancias deben cumplir con los supuestos legales y, cuando sea pertinente, ser acreditadas ante la Administración.

En cuanto al alquiler, este debe ajustarse a los límites de renta establecidos para las viviendas protegidas. Según el entorno de Tolón, el precio del alquiler estaba por debajo del máximo permitido y aproximadamente un 30% por debajo del valor de mercado. Este argumento puede ser significativo al valorar la renta, pero no resuelve por sí mismo la cuestión del visado.

La dimensión política de este asunto es notable, dado que Tolón fue alcaldesa de Toledo, delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, y actualmente ocupa el cargo de ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes. El Partido Popular ya le ha exigido explicaciones, mientras que el Gobierno regional socialista ha optado por llevar a cabo una comprobación administrativa antes de determinar responsabilidades.

La Junta tiene ahora la tarea de decidir si el alquiler era permitido, si se presentó la documentación en plazo y si la vivienda podía ser cedida sin la autorización expresa requerida. Hasta que finalice este proceso de revisión, la mera existencia de ingresos declarados y un informe jurídico favorable no despeja la incógnita principal: si el contrato pasó o no por el procedimiento necesario para una vivienda que seguirá bajo protección hasta 2027.