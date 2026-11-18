La deuda pública de España vuelve a traspasar una frontera simbólica.

En septiembre, alcanzó los 1,767 billones de euros, la cifra más alta de la serie, lo que representa el 100,3% del PIB, de acuerdo con los datos proporcionados por Euronews.

Este dato revela una paradoja: aunque el Estado ha incrementado su deuda de forma absoluta, la economía ha crecido lo suficiente como para que la ratio se reduzca frente al año anterior. En septiembre de 2025, el endeudamiento era del 103% del PIB, lo que supone 2,7 puntos más que en la actualidad.

Un récord en euros, una mejora relativa

El incremento mensual de la deuda fue del 1%, después de que esta se situara por debajo del 100% del PIB durante el verano. En julio, representaba el 99,9% y en agosto había descendido al 99,7%. El regreso al 100% pone de manifiesto que la bajada de la ratio aún es frágil y depende tanto de la evolución del crecimiento como del volumen de nuevas emisiones.

La composición del pasivo también revela dónde se concentra el esfuerzo financiero:

Administración Deuda en septiembre Administración central 1,616 billones de euros Comunidades autónomas 346.618 millones Seguridad Social 136.176 millones Ayuntamientos y entidades locales 21.304 millones

La Administración central incrementó su deuda en 19.301 millones en septiembre. Por su parte, las comunidades autónomas disminuyeron su deuda en 2.268 millones, mientras que los ayuntamientos aumentaron ligeramente sus obligaciones y la Seguridad Social mantuvo casi inalterada su posición.

Desde junio de 2018, la ratio de endeudamiento ha crecido cerca de dos puntos, aunque el aumento acumulado en términos absolutos se aproxima a los 600.000 millones. Esta comparación resalta el impacto de la pandemia, las medidas de apoyo posteriores y la expansión del gasto público sobre una base de deuda que ya era elevada.

La banca gana peso como comprador

Un cambio significativo se produce en el mercado de deuda. La banca española ha incrementado su compra de bonos y obligaciones del Estado hasta alcanzar una cifra récord de 227.000 millones de euros, con un incremento interanual cercano al 10%.

Este movimiento es relevante porque las entidades financieras pueden asumir un papel mayor en la compra que durante años desempeñó el Banco Central Europeo. La retirada progresiva de este organismo como comprador principal obliga al Tesoro a depender más de inversores privados, bancos, fondos y hogares.

La demanda bancaria facilita la financiación del Estado, pero también establece una conexión más estrecha entre las cuentas públicas y el sistema financiero. Si los tipos de interés aumentan, el coste de refinanciar la deuda podría incrementarse y limitar el margen de las entidades para adquirir nuevos instrumentos.

Crecimiento, inflación y margen fiscal

El crecimiento económico ayuda a controlar la ratio, pero no elimina el problema. Cuando el PIB crece más rápidamente que la deuda, el porcentaje mejora incluso con un pasivo en aumento. Este fenómeno explica en gran medida la discrepancia entre el récord nominal y la evolución relativa.

Por otro lado, la inflación presenta un efecto dual. Aumenta la recaudación por IVA y otros impuestos debido a los precios más altos, pero también eleva el coste de los servicios públicos, las pensiones y los contratos. Además, cuando suben los tipos de interés para contener la inflación, el Tesoro debe hacer frente a mayores intereses al renovar vencimientos.

Las proyecciones de la Comisión Europea sugieren que la deuda podría cerrar 2026 en el 99,2% del PIB, por debajo del 100% por primera vez desde 2019, y descender hasta el 97,9% en 2027. Esta mejora dependerá de la continuidad del crecimiento y del control del déficit.

Por lo tanto, el margen de maniobra de la política fiscal es limitado. Las prioridades deben equilibrarse:

Financiar pensiones, sanidad y educación.

Mantener ayudas frente al costo de la vida.

Cumplir con las normas fiscales europeas.

Invertir en vivienda, energía e infraestructuras.

Reducir el déficit sin frenar la actividad.

La prolongada ausencia de nuevos Presupuestos genera incertidumbre. Prorrogar las cuentas facilita el funcionamiento ordinario, pero complica la posibilidad de ordenar las prioridades, evaluar el gasto y elaborar un plan creíble para reducir la deuda.

¿Cuánto debe cada español?

Si se reparte la deuda total entre una población cercana a los 49 millones de habitantes, el resultado ronda los 36.000 euros por persona. No se trata de una deuda que deba pagarse directamente de manera individual, sino de una forma simple de medir el compromiso asumido por las administraciones públicas.

Este coste real se distribuye a través de impuestos presentes y futuros, menor capacidad de gasto o nuevas emisiones. Mientras la economía continúe creciendo y el Tesoro mantenga acceso a los mercados, esta carga podrá gestionarse. Sin embargo, el riesgo se presenta cuando el pago de intereses consume recursos que deberían destinarse a servicios o inversiones.

El récord de septiembre no implica una crisis inminente. Sin embargo, sí confirma que España entra en la próxima etapa con una deuda elevada, una política fiscal más vigilante y menos margen para afrontar futuras recesiones sin necesidad de volver a endeudarse. El verdadero desafío radicará en que el crecimiento deje de ser el único mecanismo capaz de mejorar estas cifras.