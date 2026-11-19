Entre enero y septiembre de 2026 la Agencia Tributaria ha recaudado 248.327 millones de euros, 22.578 millones más que en el mismo periodo de 2025.

Es un 10% más, casi el doble de lo que ha crecido la economía, un 5,8% en términos nominales. La pregunta es quién paga esa subida. Y la respuesta es clara: el 58% del aumento de la recaudación viene del IRPF.

Hacienda ha ingresado por este impuesto 118.068 millones, 13.111 millones más que el año anterior, un 12,5% más. Es el impuesto que pagan sobre todo trabajadores y pensionistas, y en su mayor parte se retiene directamente de la nómina. El IRPF ya supone el 9% del PIB, frente al 8,5% de hace un año.

Y no es porque se hayan subido los tipos, sino porque los tramos del impuesto no se actualizan con la inflación. Los sueldos suben para compensar la subida de precios, el contribuyente salta de tramo y paga proporcionalmente más, aunque no haya ganado poder adquisitivo. El resto de impuestos también crece.

El Impuesto de Sociedades sube un 25,8%, hasta los 18.877 millones, y el IVA un 8,1%, hasta los 81.181 millones, impulsado en buena parte por la inflación. En conjunto, la presión tributaria de los impuestos que gestiona la Agencia Tributaria pasa del 18,2% al 18,9% del PIB. Hacienda recauda más que nunca. Y aun así el déficit sigue creciendo.