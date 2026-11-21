Tiran del dinero público, como si fuera pólvora del Rey.

Y ni se cortan ni se privan de nada.

Un informe de El Debate revela que el Ministerio de Presidencia, bajo la dirección de Félix Bolaños, ha lanzado una licitación para cubrir las necesidades protocolarias de La Moncloa.

Este contrato contempla la adquisición de cervezas, aperitivos, frutos secos, pastas de té y diversas bebidas vegetales.

La cifra que se menciona en el expediente alcanza los 219.066,10 euros sin IVA.

Cabe destacar que no se trata de un simple gasto único, sino que se refiere al valor estimado del contrato, que incluye suministros, modificaciones posibles y prórrogas. En concreto, el costo de los productos se eleva a 99.575,50 euros; las modificaciones previstas son 19.915,10 euros y las prórrogas sumarían otros 99.575,50 euros.

Un catálogo de 55 productos

El documento que acompaña a este contrato justifica la compra por la necesidad de atender las reuniones de trabajo y encuentros institucionales que llevan a cabo los altos funcionarios de la Presidencia con autoridades, representantes de otras administraciones, organizaciones sociales y entidades económicas. Según el expediente, estas atenciones son parte de las prácticas protocolarias destinadas a ofrecer café, bebidas y alimentos a los asistentes.

El anexo de esto incluye un total de 55 artículos, entre los que se encuentran:

Aperitivos diversos, patatas fritas, snacks y productos para picar.

Refrescos de cola, naranja y limón.

Cerveza, tanto con como sin alcohol.

Nueces pecanas y almendras naturales.

Pastas de té.

Bebidas vegetales elaboradas con soja, avena, almendra y coco.

El suministro abarca además el almacenamiento, la preparación de pedidos, el transporte, la descarga y la entrega. La Presidencia asegura que cuenta con un stock mínimo en sus dependencias de La Moncloa, tal como se detalla en la documentación de la licitación.

La contratación pública puede ser vista como una forma de responder a una necesidad habitual de la actividad institucional. Sin embargo, el volumen de este gasto genera un debate en torno a las prioridades del Gobierno. No solo se cuestiona el precio de unas cervezas o unas nueces pecanas, sino que también surgen interrogantes sobre cómo se justifica esta inversión en un momento en el que muchas familias y empresas están sometidas a un fuerte aumento en sus costes.

Inflación y pérdida de poder adquisitivo

El contexto económico añade una capa de complejidad a este debate. En octubre, el IPC en España se situó en un 4,9% interanual, el nivel más alto desde febrero de 2023. Por su parte, la inflación subyacente, que no incluye alimentos no elaborados y energía, se mantuvo en el 3,1%.

Los precios de consumo han registrado un incremento del 28,6% entre junio de 2018 y octubre de 2026. Esto se traduce en una reducción real de la capacidad de compra de los hogares, que se ven obligados a revisar presupuestos que antes parecían adecuados.

No solo la cesta de la compra se ve afectada. En el último año, el precio del diésel ha subido un 36,2%, mientras que la gasolina lo ha hecho en un 20,7%, según datos recientes sobre economía. Además, Bruselas ha ajustado al alza sus previsiones de inflación para España: prevé un 3,9% para 2026 y un 3,3% para 2027.

En este contexto, el gasto destinado a protocolo se convierte en un símbolo de la política. La Administración puede argumentar que se trata de una partida necesaria para garantizar la representación institucional, mientras que la oposición y parte de la ciudadanía lo ven como una desconexión con las realidades económicas cotidianas.

Más gasto y más exigencia de control

El caso de los aperitivos se suma a un conjunto de críticas sobre el uso del dinero público. Entre esas críticas está el coste adicional de 159.699,62 euros vinculado a las vacaciones de Pedro Sánchez en La Mareta, un hecho que ha sido objeto de debate político. También se cuestiona el aumento del techo del gasto durante los años de Gobierno socialista, presentado por sus detractores como un incremento de casi 100.000 millones de euros.

Es esencial diferenciar entre compromisos presupuestarios, contratos estimados y el gasto real ejecutado. No se puede confundir el valor máximo de una licitación con el total finalmente pagado. Esta distinción es clave para valorar la eficiencia del sector público y evitar que un importe destacado oculte el verdadero detalle contable.

No obstante, los documentos dejan abierta una pregunta crucial sobre la gestión institucional:

¿Qué controles se llevan a cabo para evaluar el consumo real?

¿Se publican las facturas y prórrogas con la transparencia necesaria?

¿Se revisan periódicamente las cantidades contratadas?

¿Es posible reducir costes sin que se vea afectada la actividad oficial?

La transparencia no suprime las necesidades relacionadas con el protocolo, pero sí permite verificar si el gasto se fundamenta en un uso razonable. En un momento de elevada inflación, cada partida pública compite con otras prioridades, como son el servicio, la inversión, el alivio fiscal y el apoyo a los hogares.

El contrato de La Moncloa puede parecer nimio comparado con la magnitud de los presupuestos generales, sin embargo, en él se resume una cuestión más amplia: la credibilidad del sector público se forja también en decisiones cotidianas, desde la ejecución de una gran obra hasta el contenido de una bandeja de aperitivos.