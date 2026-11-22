Hubo un tiempo en que pertenecer a la clase media española significaba algo concreto: un piso pagado o a punto de pagarse, un coche que no daba sustos, quince días de vacaciones en la playa y la tranquilidad de poder ahorrar un poco cada mes.

Bajo el Régimen Sanchista, ese retrato se ha ido desdibujando.

La clase media se ha empobrecido y se ha achicado. Y lo más irritante es que buena parte de ese deterioro no se ve en ningún recibo.

El economista Daniel Lacalle lo explicó con claridad en Telemadrid. No basta con hablar de la subida de precios.

Lo que de verdad está vaciando los bolsillos es que impuestos, prestaciones y beneficios fiscales no se han actualizado con la inflación.

El resultado tiene nombre técnico, la progresividad en frío, y víctimas muy concretas: quienes menos margen tienen.

Mientras hasta el último centavo que se gasta Gabriel Rufián de fiestas en un After salga de mis impuestos, le preguntaré lo que me salga de los cojones. ¡Vida privada, en la empresa privada! Si es tan majo como decís, que rompa con el gobierno más corrupto de la historia. https://t.co/3AOUMUcPFi — Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) October 22, 2025

El impuesto que nadie votó

El mecanismo es tan sencillo como eficaz. Los salarios suben para intentar compensar el encarecimiento de la vida.

Pero los tramos del IRPF se quedan congelados. El trabajador salta de tramo, paga un porcentaje mayor y pierde deducciones, aunque su poder de compra no haya mejorado ni un céntimo. Hacienda recauda más sin que el Consejo de Ministros haya tenido que aprobar ninguna subida.

Con una inflación acumulada del 18,4 % entre 2021 y 2025, según el IPC que maneja el análisis, esa trampa se ha convertido en una subida fiscal silenciosa de enormes dimensiones.

No hace falta pasar por el Congreso ni dar explicaciones. Basta con no tocar nada.

Algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP, como Madrid, Andalucía, la Comunidad Valenciana o Galicia, han deflactado el tramo autonómico del impuesto para devolver a sus contribuyentes lo que la inflación les había quitado. El Gobierno central, en cambio, ha preferido guardarse la diferencia.

Mientras españoles no pueden formar familias por el coste de la vida, el gobierno se gasta millones en MENAS. Esta señora tiene razón: ese dinero debería ir a familias españolas que quieran tener hijos. No priorizar a los de fuera. @RescueYou247TW https://t.co/JLOdNnJYVc — 🇪🇸 ☆ 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐞𝐬𝐭𝐨𝐧(A) ☆ 🇪🇸 (@progrestonnnA) May 5, 2026

Un 1,6 % menos de renta real

Según el análisis, la falta de actualización del sistema fiscal y de prestaciones ha recortado de media un 1,6 % la renta real de los españoles.

Y no todos lo sufren por igual. Las rentas bajas y medias son las más castigadas, porque dedican una parte mayor de sus ingresos a lo imprescindible: vivienda, comida, luz, gasolina y transporte.

Lacalle lo resumió con una frase que escuece en Moncloa: «Los más perjudicados son aquellos a los que fingen proteger». El problema no es solo cuánto se paga, sino la combinación de tres factores: precios disparados, salarios que suben por debajo de la inflación y una fiscalidad que no se adapta a la realidad.

141 subidas de impuestos

La cifra impresiona. Desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno se han aprobado 141 incrementos de impuestos y cotizaciones sociales, según el análisis. Hacienda rechaza la expresión infierno fiscal, pero el malestar es real entre trabajadores, autónomos y empresarios, que ven cómo cada año se les va una parte mayor de lo que ganan.

Un informe elaborado por el PP a partir de datos oficiales calcula que el Estado necesita hoy unos 11.000 euros al año por habitante para funcionar. Es un 58 % más que durante el mandato de Mariano Rajoy.

Impuestos de primera, servicios de tercera

Y aquí está el fondo del problema. Los españoles pagan impuestos descomunales si se comparan con los servicios públicos que reciben y con el estado de las infraestructuras.

Las listas de espera en la sanidad pública se cuentan en meses. Los trenes de Cercanías y Rodalies se averían, se retrasan y se cancelan hasta convertir cada desplazamiento en una prueba de paciencia. Muchas carreteras acumulan baches y retrasos en el mantenimiento. Los colegios y los juzgados esperan reformas que nunca llegan. El ciudadano paga como si viviera en un país nórdico y recibe servicios que, en demasiadas ocasiones, no están a la altura.

Es cierto que la presión fiscal española sigue por debajo de la media de la Unión Europea en algunos indicadores. Pero esa comparación esconde lo esencial: el esfuerzo fiscal que soporta una familia con un sueldo medio español, muy inferior al de un alemán o un holandés, es enorme. Y buena parte del aumento de la recaudación procede de los impuestos sobre el trabajo y el consumo, los que más golpean a la clase media.

Un gasto político desbocado

El otro lado de la ecuación es el gasto público, y en particular el gasto político. El gasto total ronda ya el 45 % del PIB. Hay partidas difíciles de discutir, como las pensiones o los intereses de la deuda. Pero el Gobierno de Sánchez ha batido récords en todo lo demás: 22 ministerios, un ejército de asesores, altos cargos, empresas públicas, observatorios, chiringuitos y subvenciones con escaso control.

Ese gasto no mejora la vida de nadie, salvo la de quienes viven de él. Y tarde o temprano habrá que reducirlo. Cualquier Gobierno que salga de las urnas el 29-N tendrá que meter la tijera en la estructura política del Estado si quiere aliviar el bolsillo de los contribuyentes sin disparar la deuda.

Crecer en el papel, empobrecerse en casa

El Gobierno presume de que el PIB crece y la recaudación bate récords. Pero eso no se nota en la economía doméstica. La razón está en la diferencia entre el crecimiento nominal y el real. Cuando los precios suben deprisa, que las empresas facturen más o que los sueldos suban no significa que la gente pueda comprar más.

Las consecuencias se ven en el ahorro. Con menos renta disponible, las familias ahorran menos, aplazan la compra del coche o de la lavadora y afrontan con más angustia cualquier imprevisto. Los autónomos y las pequeñas empresas sufren además la subida de cotizaciones y costes laborales, que estrecha sus márgenes y frena la contratación.

Tres caminos

El próximo Gobierno tendrá que elegir. Puede seguir como hasta ahora, con los tramos congelados y la inflación recaudando por él. Puede deflactar el IRPF para proteger la renta real, aunque Hacienda ingrese menos. O puede combinar esa rebaja con un recorte del gasto improductivo y concentrar las ayudas en quienes más las necesitan.

La advertencia de Lacalle apunta justo a esa contradicción: España recauda más que nunca mientras millones de ciudadanos pierden poder adquisitivo. El debate fiscal ya no consiste en cuánto paga cada uno, sino en cuánto le queda después de pagar. Y la respuesta, para la clase media española, es cada vez menos.