¿Pagamos muchos o pocos impuestos en España? El Gobierno siempre responde lo mismo: nuestra presión fiscal está por debajo de la media europea.

Pero esa comparación esconde algo fundamental. No es lo mismo pagar impuestos con una renta alta que con una renta baja. Para medirlo existe el esfuerzo fiscal, conocido como índice de Frank.

Se calcula dividiendo la presión fiscal relativa de un país, comparada con la media de la UE, entre su renta per cápita relativa. Si la media europea es 100, un país por encima de 100 exige a sus ciudadanos un esfuerzo mayor que la media para pagar sus impuestos. En 2018 el esfuerzo fiscal de España era exactamente 100, igual que la media europea.

En 2025 ha subido hasta 111,2, un 11,2% más en solo siete años. La razón es doble. Por un lado, la presión fiscal ha pasado del 35,1% al 38,1% del PIB, mientras la media europea bajaba del 41,1% al 40,2%.

En términos relativos, hemos pasado del 85,4% al 94,8% de la presión fiscal media europea. Por otro lado, nuestra renta per cápita relativa no ha mejorado nada: estamos igual que en 2018 respecto a la media de la UE.

Con los datos de 2024, el esfuerzo fiscal de España ya era de 110,1, por encima de Italia, con 106,4, de Francia, con 98,8, y de Alemania, con 81,2. Un ciudadano español hace hoy más esfuerzo para pagar sus impuestos que un alemán, un francés o un italiano.

Pagamos impuestos cada vez más europeos con rentas que no lo son.