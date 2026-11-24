El Gobierno saca obras a concurso y nadie quiere hacerlas.

En solo seis meses se han quedado desiertas más de 1.130 licitaciones de obra pública en España, según la Confederación Nacional de la Construcción. Son 707 millones de euros en obras que no se van a ejecutar. El ritmo es un 60% mayor que en el informe anterior, y en medio año ya se ha alcanzado el 80% de todo lo que quedó desierto en 2022.

La causa es sencilla: precios congelados con costes disparados. Desde 2016 construir una carretera cuesta entre un 36% y un 46% más, y una vía de tren entre un 30% y un 37% más. Pero muchos contratos públicos no permiten revisar los precios. Con márgenes de beneficio por debajo del 5%, una obra de cuatro años sin revisión de precios es una obra a pérdidas.

Y no hablamos solo de obras menores. Se han quedado sin constructora una Ciudad de la Justicia en Valladolid de más de 35 millones, viviendas protegidas en Las Palmas de más de 29 millones o depósitos de combustible en Cádiz de 32 millones.

Mientras el Gobierno habla de crisis de vivienda, las promociones públicas se quedan desiertas. La falta de competencia también cuesta dinero. Además de las obras desiertas, 747 contratos han tenido un solo licitador.

En España un 33% de los contratos públicos tiene un único candidato, frente al 28% de media en la Unión Europea.

Sin competencia, el contribuyente paga más caro. Hasta ahora el problema se concentraba en ayuntamientos y comunidades autónomas. Ahora las constructoras se plantan también ante las obras del Estado.

Presupuestos prorrogados desde 2023, precios de licitación desfasados y una ley que no se actualiza.

El Gobierno anuncia inversiones que luego nadie ejecuta.