El Gobierno presume de récord de afiliados a la Seguridad Social. En octubre de 2026 la media alcanzó los 22.624.165 afiliados, un 3,6% más que hace un año.

Pero hay un dato que no aparece en los titulares: solo 10.376.973 tienen un contrato indefinido a jornada completa. Es el 45,9%. Menos de la mitad. Los otros 12.247.192 afiliados, el 54,1%, son autónomos, trabajadores a tiempo parcial, fijos discontinuos y temporales.

Muchos cotizan, pero no tienen un empleo que les permita vivir con estabilidad. Y lo más preocupante es la tendencia. En el último año la afiliación ha crecido en 784.573 personas, pero los indefinidos a jornada completa solo han aumentado en 341.099. 4

Es decir, solo el 43% del empleo nuevo es estable y a jornada completa. Los indefinidos a tiempo completo crecen un 3,4%, por debajo del 3,6% del total. El empleo de calidad no gana peso, lo pierde.

La reforma laboral ha cambiado las etiquetas, pero no la realidad. Muchos contratos temporales se han convertido en fijos discontinuos, que en los meses sin actividad no trabajan ni cobran salario, pero siguen contando como indefinidos. Un récord de afiliados no es un récord de empleo de calidad.

Lo que mide si un país trabaja bien no es cuántas altas hay en la Seguridad Social, sino cuántas personas tienen un empleo estable, a jornada completa y con un sueldo suficiente para vivir.