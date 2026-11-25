La adquisición de una vivienda de lujo vuelve a poner sobre la mesa la discusión en torno a los impuestos inmobiliarios.

Según revela Alejandro Entrambasaguas en El Debate, Fernando Grande-Marlaska solicitó a una persona de su confianza que preparara un recurso con el fin de disminuir la carga fiscal asociada a su chalet en San Lorenzo de El Escorial, en Madrid.

El razonamiento que se planeó defendía que el interior de la propiedad estaba en mal estado.

No obstante, como subraya Entrambasaguas, las imágenes de la vivienda desmienten esta afirmación, ya que no revelan grietas, ventanas viejas, techos deteriorados ni una cocina sin reformas.

Por el contrario, lo que se observa es una decoración de estilo clásico, con moqueta, gotelé, paredes forradas de tela, así como suelos de barro y parqué.

Una diferencia de más de 244.000 euros

Marlaska adquirió la villa el 11 de marzo de 2024 por 975.000 euros. Para calcular el impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP), se utilizó un valor de referencia que, según la documentación citada, ascendía a 1.219.380,26 euros.

La brecha entre ambas cifras supera los 244.000 euros. Dado que el ITP se determina sobre la base imponible correspondiente, el ministro habría pagado 73.162,82 euros basándose en el valor catastral indicado.

La reclamación buscaba obtener una corrección de la autoliquidación y la devolución de parte de lo abonado. El planteamiento se apoyaba en la premisa de que el precio declarado fue inferior al valor de referencia, y que el inmueble exhibía deficiencias que, según la información publicada, no se corresponderían con la realidad de la vivienda.

La situación se puede resumir de la siguiente manera:

Concepto Importe Precio de compra declarado 975.000 euros Valor de referencia citado 1.219.380,26 euros ITP abonado 73.162,82 euros Diferencia entre precio y referencia 244.380,26 euros

La legislación permite cuestionar ciertos valores fiscales cuando el contribuyente considera que no reflejan la situación del inmueble. Sin embargo, no es suficiente con señalar que la decoración es anticuada: la reclamación debe demostrar que las condiciones, características o estado de la vivienda justifican una valoración inferior.

La decisión recae en la Administración

Si el recurso fue finalmente presentado, debía dirigirse a la Comunidad de Madrid. El Ministerio del Interior no confirmó a El Debate si el escrito se registró ni cuál habría sido su resultado. Desde el departamento se expuso que la información tributaria es de carácter reservado.

El procedimiento podría concluir en tres escenarios principales:

Mantener el valor de referencia de 1.219.380,26 euros y denegar cualquier devolución.

Aceptar una valoración de 975.000 euros, equivalente al precio declarado.

Establecer un importe intermedio y devolver la parte proporcional del impuesto, junto con los intereses correspondientes.

En caso de que se cuestionara el valor de referencia, el Catastro tendría un papel clave. La Administración evaluaría la documentación presentada, las características de la propiedad y las pruebas de su estado de conservación. Fotografías, informes técnicos y tasaciones suelen resultar determinantes en este tipo de trámites.

El chalet y el patrimonio del ministro

La villa, ubicada en San Lorenzo de El Escorial, forma parte del patrimonio inmobiliario que el ministro ha declarado. Informes previos indican que el inmueble se sitúa en una parcela de aproximadamente 4.654 metros cuadrados, con una superficie construida cercana a los 421 metros.

Este caso también vuelve a destacar la disparidad entre el precio de compraventa y la valoración fiscal. En el sector inmobiliario, es común encontrar discordancias debido a la ubicación, superficie, reformas, conservación o características específicas. Sin embargo, cuando se impugna un impuesto, esas diferencias deben ser respaldadas con documentación y no solo con una descripción subjetiva.

La controversia no se limita a la decoración. La cuestión esencial radica en si el supuesto deterioro podría justificar un ajuste en el valor fiscal de una propiedad cuyo precio de referencia superaba los 1,2 millones de euros. El Ministerio del Interior no ha aclarado si la reclamación ha tenido éxito, por lo que el desenlace administrativo permanece en el aire.