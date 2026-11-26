El Consejo Europeo ha seleccionado por unanimidad a Pablo Hernández de Cos como el próximo presidente del Banco Central Europeo. Este anuncio marca un hito al ser la primera vez que un español ocupa el poderoso cargo de dirigir la política monetaria de los países que adoptan el euro.

Hernández de Cos tomará el relevo de Christine Lagarde el próximo 7 de febrero. Asume este rol en un entorno complejo, marcado por un crecimiento económico débil, presiones sobre las familias, incertidumbres geopolíticas y el reto de controlar la inflación sin dañar aún más la actividad económica.

Un acuerdo político con balance europeo

La decisión va más allá de la experiencia técnica del candidato. Representa también una distribución de poder entre las distintas economías claves de la Unión Europea. Mientras España se hace con la presidencia del BCE, Alemania aspira a colocar a Markus Brunnermeier como economista jefe y Francia desea mantener su influencia en las operaciones de mercado a través de Laurence Boone.

Este equilibrio política evoca un consenso entre los gobiernos europeos y evita que la sucesión se desgaste en una pelea abierta entre naciones. En las últimas semanas, Hernández de Cos había ganado impulso frente al neerlandés Klaas Knot, quien también es exgobernador de su banco central.

Curiosamente, la propuesta española contaba con un apoyo que no suele ser habitual en la política nacional. Tanto el Gobierno de Pedro Sánchez como el Partido Popular se unieron en su respaldo al exgobernador del Banco de España, lo que envió una clara señal de unidad ante los ojos de Europa.

Este acuerdo llega en un momento clave, apenas días antes de las elecciones generales programadas para el 29 de noviembre. Para España, el nombramiento representa un triunfo institucional significativo, aunque sus repercusiones económicas dependerán más de las decisiones del BCE que del prestigio nacional que conlleva el cargo.

Un perfil técnico para un periodo complicado

Hernández de Cos ha estado al mando del Banco de España entre 2018 y 2024. Durante ese tiempo, formó parte del Consejo de Gobierno del BCE, adquiriendo una comprensión profunda de los debates sobre inflación, estabilidad financiera y supervisión del sector bancario. Posteriormente, asumió un papel directivo en el Banco de Pagos Internacionales.

Su trayectoria se alinea con las necesidades de la institución, que busca afianzar su credibilidad. El nuevo presidente deberá manejar múltiples riesgos simultáneamente:

La evolución de la inflación y de los salarios.

El débil crecimiento en ciertas economías europeas.

Los precios de la energía y su repercusión en la economía.

La división política dentro de la eurozona.

La demanda por más inversión pública y en defensa.

El BCE no funciona como un Gobierno europeo. Su misión principal consiste en garantizar la estabilidad de precios, aunque sus decisiones tienen un impacto directo en aspectos como el crédito, las hipotecas, el empleo y la inversión. Cada ajuste en los tipos de interés puede aliviar las tensiones de las familias endeudadas o, por el contrario, avivar los fuegos de la inflación.

Hernández de Cos llega con una sólida reputación como economista institucional y defensor de la independencia de las entidades bancarias. Este punto de independencia será uno de los primeros asuntos que deberá proteger. Los gobiernos europeos buscarán flexibilidad para fomentar el crecimiento, pero el BCE tendrá que asegurarse de que sus decisiones monetarias no respondan a presiones electorales.

La herencia de Lagarde

La salida anticipada de Christine Lagarde obliga a acelerar un proceso de transición que, bajo circunstancias normales, habría otorgado más tiempo para preparar el traspaso de poderes. El nuevo presidente asumirá las riendas de una institución que ha tenido que lidiar primero con la pandemia, luego con la crisis energética y, finalmente, con un ciclo inflacionario elevado.

La política monetaria europea ha dejado atrás los tipos excepcionalmente bajos que dominaron gran parte de la pasada década. En este momento, el debate se centra en cuál debe ser el nivel ideal para mantener la demanda sin perder el control de los precios.

La gestión de Hernández de Cos también tendrá un componente internacional. El BCE necesitará coordinarse con otros bancos centrales en un contexto lleno de cambios en el comercio global, tensiones entre EE.UU. y China, y una creciente incertidumbre respecto a la energía y las cadenas de suministro.

El nombramiento refuerza la presencia española en las instituciones económicas europeas, aunque no garantiza un trato más favorable para el país. El nuevo presidente deberá demostrar desde el primer momento que sus decisiones benefician a toda la eurozona. El éxito de su mandato dependerá de mantener un equilibrio entre el crecimiento, la inflación y la confianza en la moneda común.