La Comunidad de Madrid está preparando un incremento salarial de hasta 400 euros al mes para los docentes de la región, que entrará en vigor el próximo 1 de enero. Esta iniciativa, anunciada por el Gobierno autonómico, se implementará a través de una nueva carrera profesional horizontal docente.

El Ejecutivo regional ha expuesto las líneas generales de esta propuesta en una reunión donde se discutieron los detalles de este nuevo complemento retributivo. La idea es premiar la experiencia, trayectoria y rendimiento de los profesionales de la educación pública, añadiendo beneficios económicos a los sexenios y a otros conceptos de productividad ya existentes.

Un itinerario dividido en seis niveles

La carrera profesional se estructurará en seis grados de progresión. Cada nivel contará con una cantidad económica distinta y hará distinción entre maestros y profesores, según las cifras presentadas por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso:

Grado Maestros al año Profesores al año Primero 600 euros 684 euros Segundo 1.020 euros 1.164 euros Tercero 1.440 euros 1.644 euros Cuarto 1.860 euros 2.124 euros Quinto 3.000 euros 3.432 euros Sexto 4.200 euros 4.800 euros

La diferenciación entre categorías se mantiene en todos los niveles. En el sexto grado, el complemento llegaría a 4.200 euros anuales para los maestros y 4.800 euros para los profesores. En términos mensuales, esto representa 400 euros en el caso de los profesores y 350 euros al mes para los maestros, siempre distribuidos en doce pagas.

El primer nivel tendrá un impacto más limitado: 600 euros anuales para los maestros y 684 para los profesores. La progresión será gradual, lo que permitirá que el complemento crezca a medida que se avanza en los diferentes grados de la carrera profesional.

Un complemento que suma al salario actual

La propuesta no reemplaza a los sexenios ni a los complementos relacionados con la productividad. Su fin es establecer una nueva vía de reconocimiento económico en la educación pública madrileña. Además, este diseño amplía su alcance más allá de los funcionarios de carrera.

El anuncio abarca también a funcionarios, personal interino y docentes de religión. Este aspecto es relevante, ya que incluye a colectivos con situaciones laborales variadas dentro de un mismo itinerario de reconocimiento profesional, aunque el Gobierno regional deberá definir las condiciones de acceso y avance.

La medida surge en un contexto de presión sobre los presupuestos educativos y competencia entre administraciones para atraer y mantener a los docentes. Si bien el salario no es el único elemento que influye en la elección de lugar de trabajo, tiene un peso considerable en la permanencia, especialmente en regiones con un elevado coste de vida como Madrid.

Para su implementación, será necesario concretar los criterios

El anuncio establece un marco económico, pero aún hay aspectos prácticos que deben desarrollarse. Entre ellos se encuentran los requisitos para acceder a cada grado, la manera de validar la experiencia y el rendimiento, y el calendario para que los docentes se integren al nuevo sistema.

También se deberá definir cómo se aplicará el complemento a los docentes interinos y cómo se computarán los servicios prestados antes de su implementación. La propuesta debe materializarse en un acuerdo formal que asegure reglas claras y previsibles para todos los centros educativos públicos.

La estructura de seis niveles presenta una referencia clara sobre el recorrido salarial. Sin embargo, su impacto final dependerá de cuántos docentes logren alcanzar cada tramo y de los criterios que se utilicen para evaluar la trayectoria profesional.

Con el máximo previsto, un profesor podría sumar 4.800 euros anuales a los complementos que ya recibe. Para los maestros, el máximo se establecería en 4.200 euros. De este modo, la nueva carrera profesional hará que la experiencia acumulada se convierta en un elemento más visible de la nómina docente desde el inicio de 2027.