El gasto en personal de las Administraciones Públicas en España no deja de crecer. Si se mantiene el ritmo del primer semestre, en 2026 alcanzará los 193.930 millones de euros. Son 531 millones de euros cada día, más de 22 millones cada hora. En 2018 la nómina pública era de 127.668 millones.

En solo ocho años habrá crecido en más de 66.000 millones, un 52%. Y la subida no se frena: entre enero y junio de 2026 el gasto en personal ha sido de 92.203 millones, un 6,8% más que en el mismo periodo de 2025.

Las comunidades autónomas concentran la mayor parte del gasto y también la mayor subida. Su nómina ha pasado de 77.574 millones en 2018 a 113.282 millones en 2025, y con el ritmo actual superará los 122.000 millones en 2026, un 57% más que en 2018.

En el primer semestre crece un 7,8%. La Administración Central sube un 43% en la proyección para 2026 respecto a 2018, los ayuntamientos y diputaciones un 45% y la Seguridad Social un 29%. Para ponerlo en contexto: el Estado se endeuda a un ritmo de 190 millones de euros al día.

La nómina pública cuesta casi tres veces más. Cada día. Fuente: Eurostat e IPEF, remuneración de asalariados de las Administraciones Públicas. 2026: proyección aplicando al conjunto del año el crecimiento del primer semestre. Suscríbete a Si el Gobierno lo Permite y activa la campana para no perderte ningún análisis.

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