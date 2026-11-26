La bolsa estadounidense ha convertido la inteligencia artificial en algo más que una promesa tecnológica. Como señala El Mundo, el ascenso de las acciones en este sector y la creación de centros de datos ya sostienen una parte significativa del crecimiento de Estados Unidos. Si las expectativas de rentabilidad no se materializan, el ajuste podría extenderse rápidamente desde los mercados financieros hacia la economía real.

No es necesario un desplome inmediato. La simple reducción en las inversiones por parte de grandes empresas tecnológicas, decepciones en los beneficios derivados de los servicios de IA o la falta de nuevos financiamientos para instalaciones podrían ser suficientes. Esto resultaría en un menor gasto empresarial, una caída en el empleo relacionado con las infraestructuras digitales y una mayor presión sobre el consumo.

El primer golpe llegará a Wall Street

Las acciones ligadas a la inteligencia artificial han superado con creces al resto del mercado, representando casi la mitad del índice S&P 500, según estimaciones de El Mundo. Desde inicios de 2025, las bolsas han experimentado un ascenso cercano al 20%, impulsado en gran medida por las expectativas relacionadas con esta tecnología.

Una corrección significativa podría reducir la riqueza financiera de hogares y empresas. Este efecto es importante, ya que el consumo privado es el principal motor de la economía estadounidense. Cuando las familias ven cómo disminuyen el valor de sus inversiones y fondos de pensiones, tienden a retrasar compras importantes y a incrementar su ahorro.

Los últimos datos citados en el análisis reflejan la magnitud de este respaldo. El consumo privado aumentó un 3,8% en el tercer trimestre, mientras que el producto interior bruto creció un 3,4%. Si el mercado dejara de actuar como un impulso positivo, el crecimiento podría desacelerarse incluso sin necesidad de una crisis bancaria.

Menos centros de datos, menos inversión

El segundo impacto se haría notar en la inversión. La expansión de la IA ha provocado un aumento notable en la construcción de centros de datos, la demanda de equipos y los pedidos a fabricantes de componentes, generando así actividad en la construcción y en industrias vinculadas al suministro de estas instalaciones.

Un repentino retiro de capital tendría consecuencias claras:

Proyectos de centros de datos se cancelarían o postergarían.

Descendería la demanda de equipos, sistemas eléctricos y servicios de construcción.

La contratación en áreas que concentran estas inversiones se vería afectada.

Los proveedores tecnológicos tendrían que ajustar sus planes de producción.

Según una estimación de Barclays, la inversión relacionada con la IA fue responsable del 25% del crecimiento económico observado durante el último año. Esto no implica que toda la expansión dependiera únicamente de esta industria, pero revela cuánta influencia ha adquirido en un período relativamente corto. La construcción de centros de datos habría aportado alrededor de medio punto porcentual al crecimiento económico el año pasado, como resaltan también estimaciones de Barclays. El impacto neto es menor que el volumen bruto de gasto, en parte porque una buena parte se destina a chips importados, que aportan menos valor añadido en Estados Unidos.

¿Se avecina una nueva crisis financiera?

El elevado endeudamiento asociado a los centros de datos genera inquietudes sobre una posible crisis más amplia. No obstante, el riesgo para los bancos podría ser limitado si las pérdidas se concentran en proyectos concretos y las entidades mantienen un capital suficiente.

Stijn van Nieuwerburgh, economista de Columbia Business School, calcula que un colapso en el sector traería consigo pérdidas de unos 50.000 millones de dólares en préstamos relacionados con centros de datos. Para el sistema financiero estadounidense, esa cifra sería relativamente pequeña comparada con episodios previos de inestabilidad.

El verdadero problema podría no estar tanto en la magnitud inicial de las pérdidas, sino en su propagación. Una caída intensa en la bolsa podría afectar a empresas muy valoradas, restringir la financiación disponible y obligar a la venta de activos. Si, además, se producen recortes en la inversión y un consumo más débil, el ajuste podría dar lugar a una recesión.

Un aterrizaje desigual para hogares y empresas

No todos los sectores se verían afectados por igual. Las compañías dedicadas a la fabricación de chips, computación en la nube, energía, construcción y equipamiento para centros de datos tendrían un mayor grado de exposición. Asimismo, las ciudades y regiones que han atraído grandes proyectos podrían enfrentar una pausa en la creación de empleo y en la recaudación de ingresos fiscales.

Para los hogares, el impacto variará según la magnitud de la caída en la bolsa y la situación del mercado laboral. Los inversores con mayor patrimonio serían los primeros en sufrir, pero una disminución en las contrataciones en tecnología y construcción acabaría influyendo también en trabajadores con menor exposición directa a la bolsa.

La economía estadounidense aún cuenta con otros motores, como el consumo, los servicios y la inversión empresarial ajena a la IA. Por ello, un pinchazo no llevaría automáticamente a una depresión. Sin embargo, cuanto más se base el crecimiento en una sola narrativa tecnológica, mayor será el coste de descubrir que las expectativas han quedado por encima de los beneficios.