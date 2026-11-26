La economía española se enfrenta a una situación complicada: mayor presión fiscal, precios que aún son altos y una deuda pública que no para de crecer. Un reciente análisis de Libertad Digital estima un incremento de cerca de 4.000 euros por contribuyente en impuestos y cotizaciones desde 2018.

El mismo estudio señala que la deuda adicional por habitante supera los 10.000 euros. Esta carga no se refleja únicamente en los datos oficiales: también repercute en la cesta de la compra, en las nóminas y en el cada vez más estrecho margen de ahorro de las familias.

Más impuestos y una inflación que erosiona los salarios

Según los datos del informe de Freemarket Corporate Intelligence, durante la gestión de Pedro Sánchez se han tomado 141 decisiones que han elevado impuestos y costes sociales. Esto ha llevado a que la recaudación superase los 213.000 millones de euros.

Parte de este aumento es evidente, como las cotizaciones o ciertos tributos. Sin embargo, otra parte proviene de la inflación y de la falta de actualización de los tramos del IRPF. Cuando los salarios aumentan para hacer frente al coste de la vida, pero los límites fiscales no se ajustan, el contribuyente termina pagando más, a pesar de no haber ganado poder adquisitivo real.

Además, el encarecimiento acumulado de los precios agrava la situación. La inflación actúa como un impuesto silencioso al disminuir el valor del dinero que se tiene y aumentar la recaudación por impuestos indirectos. El resultado de todo esto es una presión doble:

Más euros destinados a Hacienda y a la Seguridad Social.

Menor capacidad de compra con el salario restante.

Mayor costo de alimentos, vivienda, energía y servicios.

Menos margen para el ahorro y la inversión familiar.

La recaudación tributaria habría crecido un 56% entre 2018 y 2026, mientras que el PIB nominal lo hizo en torno al 40%, según el mismo estudio. Esta diferencia refleja, en parte, el impacto combinado de los aumentos fiscales y la inflación.

Deuda creciente y un ajuste pendiente

La deuda pública ha alcanzado un nuevo récord de 1,763 billones de euros en junio de 2026, lo que equivale al 101,4% del PIB, según los datos del informe. Desde 2018, la deuda por habitante ha pasado de aproximadamente 25.100 euros a cerca de 35.300.

Indicador Situación señalada en el informe Deuda pública total 1,763 billones de euros Deuda sobre el PIB 101,4% Aumento de deuda por habitante Más de 10.000 euros Incremento de deuda en 2025 77.651 millones de euros Intereses pagados en 2025 40.314 millones de euros

El coste financiero también se ha vuelto más pesado. Los intereses de la deuda superaron los 40.000 millones en 2025, y el Gobierno espera más de 42.000 millones para 2026. Funcas estima que podrían llegar a 60.600 millones en 2030 si continúan aumentando los tipos de interés y se refinancian emisiones anteriores.

Cada euro que se destina a intereses reduce el dinero disponible para servicios públicos, inversión productiva o alivios fiscales. Por esta razón, el próximo Gobierno podría verse obligado a aplicar un considerable ajuste, sobre todo si los ingresos extraordinarios disminuyen y el gasto sigue su curso habitual.

Un techo de gasto casi 100.000 millones mayor

El gasto público está creciendo rápidamente. El techo de gasto no financiero previsto para los próximos ejercicios supera en prácticamente 100.000 millones el nivel que había cuando Sánchez llegó a La Moncloa. Esta cifra refleja un cambio significativo: el aumento del gasto ya no se restringe a medidas temporales, sino que afecta a compromisos permanentes.

El verdadero problema surge cuando el crecimiento de los desembolsos excede la capacidad estructural de la economía para soportarlos. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal advierte que el gasto primario neto, junto con las medidas de ingresos, podría crecer a un ritmo del 5,7% anual entre 2026 y 2028, frente al 3,2% comprometido ante la Unión Europea.

Este desfase disminuye el margen para cumplir con las reglas fiscales y eleva la dependencia de una recaudación que puede enfriarse. Además, deja poco espacio para reaccionar ante una nueva crisis sin que sea necesario aumentar los impuestos o emitir más deuda.

España pierde posiciones frente a sus vecinos

El deterioro no se mide solo en términos de impuestos y deuda. El informe coloca a España en el puesto 15 de los 27 países de la Unión Europea en renta por habitante, a pesar de ser la cuarta economía del bloque. Malta, Chequia, Eslovenia y Chipre, naciones que antes estaban por debajo, han logrado superar a España en esta clasificación.

La mezcla de precios elevados, salarios con menor capacidad de compra y una presión fiscal creciente contribuye a la sensación de empobrecimiento. Mientras el sector público amplía sus compromisos, numerosos hogares lidian con una economía cotidiana más costosa y con menos márgenes de maniobra.

El desafío para la política fiscal será frenar el gasto sin perjudicar los servicios esenciales y aliviar la carga sobre trabajadores y empresas. Sin ese equilibrio, la deuda y los intereses seguirán ocupando el espacio que debería destinarse al crecimiento futuro.