«Si sale cara, pagan los ultrarricos. Si sale cruz, también.»

Con esa frase y una moneda lanzada al aire, Pedro Sánchez anunció el 23 de noviembre, a pocos días de las elecciones, un nuevo impuesto para las fortunas de más de 100 millones de euros. La idea es sencilla de vender: que paguen los que más tienen. Según el PSOE, el impuesto eliminaría bonificaciones y exenciones y recaudaría 2.000 millones de euros adicionales para vivienda protegida, pensiones y una prestación por crianza.

Lo que no explicó es lo más importante: qué tipo se aplicará, a cuántas personas afectará y cómo se evitará que esas fortunas, simplemente, se vayan. Porque detrás del eslogan hay una suposición: que los empresarios que han levantado una fortuna con su trabajo y su esfuerzo se van a quedar quietos esperando a que les suban los impuestos.

Como si todos los ricos fueran idiotas y el único listo fuera Sánchez. Portugal, Italia o Andorra llevan años compitiendo por atraer grandes patrimonios. El capital va a donde le tratan bien. Y pongamos los 2.000 millones en contexto.

Es lo que cuestan menos de cuatro días de nómina pública, que ya supera los 530 millones de euros diarios. Es menos de lo que el Estado acumula de déficit en dos semanas. Y es una gota frente a los 82.000 millones que el Gobierno ha añadido este año al presupuesto mediante modificaciones de crédito.

El problema de España no es que los ricos paguen poco. Es que el Estado gasta cada vez más. Y cuando el dinero de los ultrarricos no llegue, que no llegará, ya sabemos quién pagará la diferencia. Si sale cara, pagas tú. Si sale cruz, también. Suscríbete a Si el Gobierno lo Permite y activa la campana para no perderte ningún análisis. ¿Crees que este impuesto lo acabarán pagando los ultrarricos o la clase media? Te leo en los comentarios.