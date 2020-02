¿Nueva vacuna contra el coronavirus? Moderna dice haber encontrado el remedio y se dispara en Wall Street

La farmacéutica estadounidense Moderna (NASDAQ:MRNA) se dispara en Wall Street tras informar este 24 de febrero de 2020 de que acaba de lanzar el primer lote de ARNm-1273, su vacuna experimental contra el nuevo coronavirus, para comenzar su ensayo clínico en humanos.

La compañía, según apunta en un comunicado, ha enviado muestras de mRNA-1273 al Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID), que pertenece a los Institutos Nacionales de Salud (NIH) para el estudio clínico de Fase 1.

The Coronavirus is very much under control in the USA. We are in contact with everyone and all relevant countries. CDC & World Health have been working hard and very smart. Stock Market starting to look very good to me!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 24, 2020