El ‘crash’ del coronavirus hunde las Bolsas del mundo en la peor semana desde la crisis de 2008

Es la ‘peste china’. El Año de la Rata no ha traído consigo la fortuna que los mercados esperaban.

El pánico en las Bolsas de todo el mundo por la expansión del coronavirus ha hundido al selectivo español un 11,76% en los cinco últimos días, lo que equivale a una pérdida de 74.000 millones de euros en la capitalización bursátil de las 35 grandes.

Wall Street firma la décima peor semana de su historia y la de mayor caída porcentual desde la caída de Lehman Brothers en 2008.

El Dow Jones pierde un 14% en los últimos siete días, el S&P 500 se hunde un 13% en la semana y el Nasdaq 100 se desploma un 12%.

PÁNICO Y PESTE

Wall Street cerró este viernes su semana más nefasta desde la crisis financiera, con su principal indicador, el Dow Jones, recortando un total del 12,36 % de su valor por el temor al virus COVID-19, que ya está impactando a algunas de las empresas más importantes de EE.UU., desde aerolíneas a tecnológicas. Incluso la marca de cervezas Corona se ha visto afectada porque su nombre se parece al del virus chino.

Este temor hay que contextualizarlo en que la Organización Mundial de la Salud elevó el riesgo de expansión global del coronavirus de «alto» a «muy alto» y confirmó 4.351 casos detectados fuera de China, en 48 países de todos los continentes, pero aunque rechazó considerar que se trate de una pandemia, los mercados reaccionaron con preocupación.

La Bolsa de Nueva York abrió así hoy a la baja tras el descalabro récord del jueves, tocó su mínimo de la sesión a primera hora y después siguió el recorrido de una montaña rusa, arrastrado por una volatilidad que prácticamente se ha duplicado de lunes a viernes, según el índice Vix, conocido como el «indicador del miedo». Las bolsas latinoamericanas también fueron cuesta abajo, como horas antes habían hecho las europeas y asiáticas.

EL GOLPE DEL COVID-19

Los inversores de Nueva York se han lanzado a comprar valores seguros como los bonos de la deuda pública, que hoy han visto caer el rendimiento del papel del Tesoro a 10 años a mínimos nunca vistos, del 1,116 %, entre mayores expectativas de que la Reserva Federal (Fed) rebaje los tipos de interés en los próximos meses.

Analistas de Wells Fargo (NYSE:WFC) explicaron en una nota que el COVID-19 ha «golpeado a los mercados financieros esta semana y rápidamente ha elevado la probabilidad percibida y la magnitud de una acomodación adicional por parte de la Fed», aunque creen que el banco central «será paciente y buscará un cambio material en las perspectivas».

A ese respecto, el presidente de la Fed, Jerome Powell, afirmó precisamente esta tarde que la institución actuará y empleará «las herramientas» apropiadas para apoyar la economía frente a la expansión del coronavirus, con lo que sugirió una posible bajada de tipos de interés.

IMPACTO EN EMPRESAS

Entre las más perjudicadas del mercado están las empresas relacionadas con el turismo: aerolíneas como United Airlines, que este viernes comunicó que reducirá su servicio dentro del continente asiático por la baja demanda, así como en líneas que conectan EE.UU. con Tokio, Osaka, Singapur y Seúl, además de ampliar su suspensión a varias ciudades chinas.

United bajó hoy un 5,12 % en bolsa, sumándose a American Airlines (NASDAQ:AAL) (-7,52 %) o a Delta (-4,27 %).

Por otra parte, algunas compañías han avisado del impacto negativo que el coronavirus tendrá sobre sus cuentas financieras en el primer trimestre de un año que, hasta hacía poco, presentaba el reto de un crecimiento económico más lento y la incertidumbre de unas elecciones presidenciales.

Es el caso de dos empresas con gran dependencia de China para su cadena de suministro: Microsoft (NASDAQ:MSFT) -hoy se salvó subiendo un 2,42 %-, que alertó esta semana de que espera obtener unos ingresos trimestrales menores en productos como Windows, la videoconsola Xbox y los ordenadores táctiles Surface; y Apple (NASDAQ:AAPL) (-0,06 %), que tampoco tiene expectativa de facturar lo previsto con sus iPhone.

«La actividad internacional en el comercio electrónico se ha visto impactada negativamente por el COVID-19», agregó también esta semana la empresa de pagos electrónicos PayPal (NASDAQ:PYPL) (0,14 %), que calcula una bajada en su facturación trimestral pequeña, del 1 %, a causa del brote.

BOLSA DE NUEVA YORK

En los últimos cinco días, los tres indicadores de la plaza neoyorquina han entrado en territorio de corrección, descolgándose notablemente de sus cifras máximas: el Dow Jones ha retrocedido un 12,4 %, o unos 3.600 puntos; el S&P 500 un 11,5 %, y el Nasdaq un 10,5 %.

Este viernes, el Dow bajó un 1,39 % y se situó en 25.409,36 puntos, lastrado por más de dos tercios de sus 30 cotizadas, entre ellas Boeing (NYSE:BA) (-4,40 %), JPMorgan Chase (NYSE:JPM) (-4,33 %), Travelers (NYSE:TRV) (-3,44 %), Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) (-3,34 %) o Home Depot (NYSE:HD) (-3,07 %).

El selectivo S&P 500 retrocedió un 0,82 % o 24,54 puntos, hasta 2.954,22; y el índice compuesto del mercado Nasdaq, en el que cotizan importantes tecnológicas, logró remontar y quedar plano, con un repunte del 0,01 % o 0,89 enteros, hasta 8.567,37.

LATINOAMÉRICA

Las bolsas latinoamericanas han seguido la senda del pánico al coronavirus. La bolsa de Sao Paulo se desplomó un 8,36 % en el acumulado semanal para cerrar con 104.171 puntos, lastrada por la expansión global del nuevo coronavirus, que llegó a Latinoamérica con un primer caso en Brasil y otro más detectado en México. Esta ha sido la peor semana del corro brasileño desde agosto de 2011.

Por su parte, el índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que se cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este viernes con un descenso del 1,17 %, hasta las 34.973,18 unidades. Asimismo, el S&P BYMA Índice General se ubicó en los 1.531.322,10 puntos, con una bajada del 1,51 %.

Tras la fuerte caída del 5,65 % anotada este miércoles y otro retroceso del 2,84 % el jueves, el Merval operó este viernes afectado no obstante en menor medida por los crecientes temores de los inversores por la expansión global del coronavirus y por factores domésticos, como una mayor preocupación relacionada a la renegociación de la deuda pública argentina.

EUROPA Y ASIA

En cuanto a las bolsas europeas y asíáticas, Londres ha bajado hoy un 3,18 %; Fráncfort, un 3,86 %; París, un 3,38 %; Milán, un 3,58 %; y Madrid, un 2,92 %.

En la semana, Londres ha acumulado un descenso del 11,12 %; Fráncfort, del 12,44 %; París, del 11,94 %; Milán, del 11,26 %; y Madrid, del 11,76 %.

El mercado londinense ha vivido su peor semana desde la crisis financiera de 2008 y la Bolsa española se ha apuntado la racha semanal más negativa desde mayo de 2010, en plena crisis de la deuda soberana.

En Asia la actividad bursáttil no ha ido mejor, Tokio ha caído hoy un 3,67 %; Hong Kong, un 2,42 %; Shanghai, un 3,71 % ; y Seúl, un 3,3 %.

EL PETRÓLEO

Los inversores también temen una menor demanda de crudo, por lo que tanto el Brent como el Texas han sufrido severos recortes en su valor.

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en abril cerró este viernes en el mercado de futuros de Londres en 50,52 dólares, un 3,18 % menos que al término de la sesión anterior. El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con un descenso de 1,66 dólares respecto a la negociación del jueves, cuando acabó en 52,18 dólares.

Por su parte, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este viernes con una caída del 4,9 %, situando el barril en 44,76 dólares, por lo que cerró la que es su peor semana desde 2008, con un descenso de su valor del 16 %.

Al final de las operaciones a viva voz en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros de WTI para entrega en abril restaron 2,33 dólares con respecto a la sesión previa del jueves .

La consultora S&P Global Platts describe en una nota la propagación del virus como «posiblemente el mayor riesgo para el crecimiento global desde la Gran Recesión».

