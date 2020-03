Pánico bursátil: Trump estalla en Twitter contra ‘los medios fake news y su socio el Partido Demócrata’

Donald Trump achacó a la disputa por el mercado del entre Rusia y Arabia Saudí y a las «noticias falsas» el hundimiento de los valores de Wall Street del lunes, en un escenario de caídas en la demanda del crudo ante la epidemia del coronavirus.

En una serie de mensajes publicados en su cuenta de Twitter, el presidente de Estados Unidos añadió este 9 de marzo de 2020 que el desplome de los precios del petróleo beneficiará a los estadounidenses: «es bueno para el consumidor, los precios de la gasolina van a bajar».

“Los medios de noticias falsas y su socio, el Partido Demócrata, están haciendo todo lo que está dentro de su poder ‘semi-considerable’ (¡antes era mayor!) para inflar la situación de coronavirus mucho más de lo que los hechos justifican. Según Sanidad, el riesgo es bajo para el estadounidense promedio».

The Fake News Media and their partner, the Democrat Party, is doing everything within its semi-considerable power (it used to be greater!) to inflame the CoronaVirus situation, far beyond what the facts would warrant. Surgeon General, “The risk is low to the average American.”

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 9, 2020