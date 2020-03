Ibex 35: las cinco cosas a vigilar este 19 de marzo de 2020 en los mercados europeos

La ex directora gerente del FMI y presidenta del Banco Central Europeo (BCE) Christine Lagarde.

Los mercados financieros siguen ajenos a los diferentes paquetes de estímulos millonarios que se siguen anunciando en diferentes países del mundo.

Las principales bolsas de Europa cotizan la sesión de este 19 de marzo de 2020 con ascensos que rondan el 1%.

Sus índices vuelven a intentar las alzas tras borrar ayer el rebote del martes.

El Ibex 35 español tantea de nuevo los 6.400 puntos.

¿El motivo? El golpe en la mesa dado por el Banco Central Europeo (BCE): un monstruoso paquete de compras por 750.000 millones de euros para mitigar el impacto económico de la pandemia del coronavirus.

Y sus efectos no solo se notan en la renta variable: las primas de riesgo de los países periféricos de la Eurozona (entre ellos, España) caen con fuerza. No obstante, si se atiende a análisis técnico, las ganancias de hoy en los parqués del Viejo Continente no son de fiar.

Atentos a medidas adicionales que pudiera anunciar el Banco de Japón (BoJ), de momento parece que el paquete de compras de emergencia anunciado este 18 de marzo, a última hora por el Banco Central Europeo (BCE) quiere hacer reaccionar a las bolsas.

Muy pendientes también del petróleo, que hoy se recupera a primera hora de la mañana tras los desplomes del miércoles, y las divisas, con el nuevo bajón de la libra en la jornada del miércoles.

Estos son los cinco factores que los inversores deberán tener en cuenta hoy a la hora de tomar sus decisiones: