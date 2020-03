Vivir del trading: claves para convertirte en trader

Desde hace unos años, el trading ya no es una actividad reservada para unos pocos millonarios con mucho tiempo disponible para operar en los mercados. Ahora, cualquier persona con conexión a internet y un ordenador puede aprender a invertir en bolsa y dedicarse al trading sin moverse del sillón de su casa. Solo necesita contratar un bróker online para que traslade las órdenes al mercado.

El mundo del trading comenzó a proliferar en España a raíz de la crisis financiera que estalló en 2008 cuando miles de personas se quedaron sin trabajo y tuvieron que buscar alternativas para conseguir ingresos. Mucha gente se lo tomó en serio y se preparó a conciencia llegando a tener éxito, sin embargo muchos otros pensaron que podrían obtener dinero fácil sin mucho esfuerzo. El resultado fue la pérdida de ahorros, la frustración y la emisión de una imagen negativa sobre la inversión en los mercados financieros.

Entonces ¿es posible vivir del trading? La respuesta es que sí, pero para llegar a ese punto se necesitan determinadas destrezas y una buena formación que requieren tiempo y disciplina. Esto no es una garantía de ganar dinero siempre en todas las operaciones pero sí ofrece herramientas que harán que nuestra inversión sea rentable a largo plazo. La mayoría de traders profesionales pueden lograr una rentabilidad mensual en Forex del entorno del 1 %.

Herramientas para vivir del trading

Convertirte en un trader rentable a largo plazo tiene mucho que ver con la psicología: puedes ser muy bueno preparando gráficos y detectando señales de entrada o salida pero si no tienes disciplina y no controlas tus emociones probablemente fracasarás y no lograrás la rentabilidad sostenida que buscas. Asimismo, es más que recomendable que no tengamos las expectativas demasiado elevadas al empezar a practicar trading. Debemos asumir que registraremos pérdidas por lo que debemos ser pacientes y no tirar la toalla enseguida.

Cuando consideremos que estamos preparados psicológicamente para afrontar el desafío, será el momento de diseñar un plan de trading y elaborar una estrategia para operar. Este plan deberá incluir los objetivos que buscamos lograr y el periodo de tiempo en el que queremos obtenerlos. Asimismo, es importante que incluya el método de análisis técnico y fundamental que utilizaremos, en qué puntos entraremos y cuándo saldremos de cada posición. También debe incorporar un plan de gestión de riesgos para minimizarlos.

En este sentido, dentro del plan de gestión de riesgos, podemos utilizar herramientas que minimicen los riesgos de pérdidas, como el stop loss, que permite cerrar la operación si el mercado va en nuestra contra de manera que evitemos perder más de lo que nos podemos permitir. De la misma manera, podemos recurrir al take profit para cerrar la posición automáticamente cuando el mercado va a nuestro favor, antes de que se dé la vuelta, para asegurarnos un porcentaje de ganancias.

Otras claves

Disponer de un capital inicial del que podemos prescindir si el mercado va en nuestra contra. Es importante invertir solo lo que nos podemos permitir sin que afecte a nuestro nivel de vida. Asimismo, debemos diversificar nuestra inversión para que las posiciones ganadoras compensen las perdedoras.

Seguir la actualidad de los mercados al día para poder tener en cuenta cualquier dato o anuncio que pueda afectar a la cotización del activo en el que estamos invirtiendo. Para ello, podemos consultar el calendario económico que cualquier bróker suele poner a disposición de sus clientes.

No caigas en el overtrading lo que significa que no sobreoperes. Muchas veces vamos abriendo una operación tras otra para intentar recuperar las posiciones perdedoras, lo cual puede agravar nuestra situación.

Elige un bróker adecuado a tus intereses y objetivos, que esté regulado y cuente con una atención al cliente en tu idioma. Asimismo, debemos asegurarnos de que utiliza una buena plataforma de trading y que ofrezca los instrumentos en los que estamos interesados.