Las bolsas se desinflan infectadas por el coronavirus y Trump madruga y ‘calienta’ Twitter

Pinta mal. Las ventas vuelven a imponerse en las principales bolsas de Europa este 26 de marzo de 2020.

Sus índices comienzan la sesión de este jueves con descensos de entre el 2% y el 3%.

El Ibex 35 español baja otra vez al entorno de los 6.800 puntos.

Los futuros estadounidenses también anticipan más ventas al otro lado del Atlántico.

Y es que, si se atiende al análisis técnico, las recientes ganancias registradas en los parqués occidentales no son de fiar, y menos en un contexto como el actual en el que la volatilidad eleva la presión en los mercados.

Donald Trump madrugó la víspera.

El presidente de Estados Unidos se levantó pronto y lanzó a las redes sociales un tuit para explicar sus medidas en Nueva York, notablemente afectado ya por coronavirus.

“Estoy trabajando muy duro para ayudar a la ciudad y al estado de Nueva York. Tratar con el alcalde y el gobernador y producir tremendamente para ellos, incluidos cuatro nuevos centros médicos y cuatro nuevos hospitales. Hay noticias falsas que dicen que no los ayudaré porque no me gusta Cuomo (y sí). ¡Acabo de enviar 4.000 ventiladores!”

