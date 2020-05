Ibex 36: las cinco cosas a vigilar este 14 de mayo de 2020 en los mercados europeos

Más información

Jerome Powell lo ha dejado muy claro: estamos en una crisis sin precedentes y los problemas de liquidez pueden convertirse en problemas de solvencia.

No han gustado nada al mercado las palabras del presidente de la Reserva Federal estadounidense (Fed), que por otra parte ha mantenido la postura del organismo de no decantarse por los tipos negativos como solución a la crisis.

Una losa para unas bolsas muy sensibles en estos momentos a las palabras de los banqueros centrales, sobre todo a las de la Fed.

Nueva jornada bajista, la de este 14 de mayo de 2020, en las bolsas de Europa, que comienzan este jueves con descensos que superan el punto porcentual.

Sus índices se aproximaron con peligro a sus soportes clave y hoy amenazan con perderlos definitivamente, con los bajistas retomando el poder. Los futuros de Wall Street también auguran ventas, aunque más moderadas, al otro lado del Atlántico.

Mientras, Estados Unidos y China siguen tensando la cuerda en sus acusaciones mutuas en torno a la gestión de la crisis del coronavirus, a pocos días de su nueva reunión (telemática) de los equipos negociadores, la semana que viene.

El petróleo West Texas y el Brent cotizan con subidas esta mañana.

Estos son los cinco factores que los inversores deberán tener en cuenta hoy a la hora de tomar sus decisiones:

1. Powell, muy pesimista con la economía pero rechaza tipos negativos

En su intervención ayer en el Peterson Institute for International Economics, el presidente de la Fed, Jerome Powell, afirmó que el alcance y la velocidad de esta recesión económica no tienen precedentes en la historia moderna. «La recuperación puede tomar algún tiempo para ganar impulso y el paso del tiempo puede convertir los problemas de liquidez en problemas de solvencia», agregó Powell que, eso sí, descartó la posibilidad de establecer tipos de interés negativos en ese país como una medida para apoyar la economía. Powell insistió en que la posición de los miembros del Comité del Mercado Abierto (FOMC) respecto al establecimiento de tipos negativos no ha cambiado.

2. Tensiones EE.UU.-China

Los mensajes de acusaciones entre ambos países siguen siendo muy duros. “Como he dicho durante mucho tiempo, tratar con China es algo muy costoso. Acabamos de hacer un gran acuerdo comercial, la tinta apenas estaba seca y el mundo fue golpeado por la peste de China. 100 acuerdos comerciales no compensarían la diferencia, ¡y todas esas vidas inocentes perdidas!”, espetó el presidente estadounidense Donald Trump ayer en Twitter. China por su parte se sigue defendiendo en su gestión del virus y acusa a EE.UU. de ser partidista y utilizar la pandemia en términos electorales. La semana que viene los representantes negociadores de ambos países vuelven a reunirse telemáticamente, y el ambiente no puede ser más tenso.

3. La pandemia, sin control en Rusia

Autoridades de Moscú dijeron el miércoles que más del 60% de las muertes de pacientes con coronavirus en abril fueron atribuidas a otras causas y defendieron lo que consideraron es una mejor manera de contar el número de víctimas de la enfermedad en la ciudad y el resto del país. Rusia tiene el segundo número más alto de casos confirmados en el mundo después de Estados Unidos, con 242.271 contagiados, algo que atribuye a un programa de pruebas masivas en el que llevó a cabo casi 6 millones de análisis.

4. Asia

Signo negativo en los índices asiáticos. El Nikkei, el Shanghai Composite y el Hang Seng de Hong Kong muestran pérdidas, influidos también por las palabras de Powell.

5. Datos macro

Entre las referencias macroeconómicas de este jueves, destaca el IPC de Alemania y España, la balanza comercial de Italia y el Boletín Económico del BCE. En Estados Unidos, se publicarán las nuevas peticiones de subsidio por desempleo y México decide tipos de interés.