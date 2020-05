Bolsas en rojo tras el fiasco de Moderna y la presión de los cortos

Vuelve este 20 de mayo de 2020 la incertidumbre a los mercados tras cerrar este martes en rojo.

La recogida de beneficios tras el rally del lunes imperó en Europa, sumado a la vuelta a la acción de los cortos.

La volatilidad y la indecisión condicionan este miércoles a las bolsas de Europa. Los índices registran signo mixto.

Iniciaron el día con caídas moderadas, que posteriormente se ampliaron al punto porcentual y que luego se han suavizado de nuevo (y en algunos casos, incluso se han convertido en alzas).

El Ibex 35 español es de los que peor se comporta y muestra muchas dificultades para salvar los 6.600 puntos.

En general, las resistencias a batir se mantienen distantes. Pero Wall Street anticipa una sesión positiva, por lo que el Viejo Continente puede mejorar el mal tono según avance la jornada. El petróleo, por su parte, cotiza igualmente con indeterminación.

La renta variable europea muestra su debilidad. Los principales selectivos sufren vaivenes tras arrancar la sesión con caídas moderadas.

Unas pérdidas que en los primeros compases, en algunos casos, han llegado a superar el punto porcentual.

El EuroStoxx 50, tomado como referencia, sufre por aguantar sobre la cota de los 2.900 puntos. Ello después de llegar a tocar un nivel mínimo intradía en los 2.874 enteros.

Lo que hagan las bolsas del Viejo Continente en el corto plazo dependerá en gran medida de lo que suceda en Wall Street.

Los índices estadounidenses cerraron ayer en negativo, con caídas del 1%, pero se mantienen sobre sus soportes clave (en Europa se perdieron el pasado jueves).

Para la sesión de este miércoles, los futuros norteamericanos anticipan ascensos cercanos al punto porcentual.

Y una apertura alcista al otro lado del Atlántico seguramente dé más entereza a las bolsas europeas hacia el final de la sesión.

En España, el Ibex 35 registra fuertes vaivenes desde el toque de campana inicial. Se topa con muchos obstáculos para mantenerse sobre los 6.600 puntos, nivel psicológico que salvó ayer por los pelos.

En su caso, la resistencia que tiene que superar para ‘sacar músculo’ está en las 6.922 unidades. Para alcanzarla tendría que revalorizarse un 5% desde los niveles actuales. Algo que parece poco probable.

Por ello, Cabrero cree que es «cuestión de tiempo» que el selectivo pierda su soporte de los 6.425 puntos, con lo que los bajistas volverían a tener «el control absoluto». Hoy ha tocado hoy un mínimo intradía en los 6.498.

El Ibex es de los índices que peor se comporta en Europa, un día más. La vuelta ayer de los inversores bajistas tras el fin de su ‘veto’ se está notando en la renta variable española. Especialmente en la banca, que tiene un gran peso, con Bankia y Sabadell como principales perjudicados.

Ambas entidades vuelven a protagonizar las caídas más fuertes este miércoles. Bankia pierde más del 8% y Sabadell, más del 6%. Las acciones de esta última se encuentran en mínimos históricos en torno los 0,25 euros.

Colonial, Cie, Meliá e IAG también se encuentran en la parte baja de la tabla. No obstante, un ‘peso pesado’ como Iberdrola evita males mayores al ascender más del 1%. Enagás, Naturgy y Cellnex le acompañan entre las mayores ganancias.

En cuanto al Mercado Continuo, cabe destacar las pérdidas del 4% en los títulos de la constructora OHL tras fracasar las negociaciones de fusión con la mexicana Caabsa. Aunque peor parado se ve Ezentis tras publicar resultados.

PRESIÓN DE LOS CORTOS

“En Bolsas como la francesa, la italiana o la española, entre otras, los inversores ya estaban autorizados nuevamente a abrir posiciones cortas y, todo parece indicar, que ‘tenían la escopeta’ bien cargada tanto en lo que hace referencia al mercado español como al italiano, al ser estos dos países los que se espera sufran un mayor impacto económico tras la crisis sanitaria”, explican en Link Securities.

En Wall Street el escepticismo en torno a los resultados del primer ensayo de la estadounidense Moderna Inc (NASDAQ:MRNA) en humanos hizo que los índices se dieran la vuelta y se decantaran por las ventas en la última hora de negociación.

“Estos científicos vinieron a decir que si bien el resultado anunciado por Moderna fue prometedor, aún queda mucho trabajo por hacer y una vacuna ampliamente disponible no es inminente. Estas declaraciones no aportan nada que ya no se supiera pero, en una situación como la actual, para bien o para mal, cualquier noticia sobre el desarrollo de una vacuna contra el ‘peor enemigo’ de los inversores, el Covid-19, va a ‘mover’ los mercados, y lo va a hacer con fuerza”, destacan en Link Securities.

“Muchas dudas sobre la vacuna de Moderna preocupan a los mercados, tras la euforia por este mismo motivo del lunes. La compañía aprovechó esa euforia para una oferta de acciones al cierre de esa sesión”, añade José Luis Cárpatos, CEO de Serenity Markets.