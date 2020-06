Wall Street se desploma: cae más del 5%, mientras Trump ataca a la FED y promete un futuro brillante

Esto se está poniendo ‘color de hormiga‘. Los mercados bursátiles mundiales sufren fuertes pérdidas este 11 de junio de 2020, después de que la Reserva Federal de Estados Unidos advirtió sobre una perspectiva económica “altamente incierta” debido a la pandemia de coronavirus.

Muchos inversores están ahora obsesionados con una posible segunda ola de la enfermedad mortal.

Donald Trump , que es optimista por naturaleza, rechazó de forma tajante este jueves en Twitter las previsiones de la Reserva Federal:

“La Reserva Federal se equivoca tan a menudo».

«También veo los números, y lo hago MUCHO mejor que ellos. Tendremos un muy buen tercer trimestre, un excelente cuarto trimestre y uno de nuestros mejores años en 2021. También pronto tendremos una vacuna y terapia/cura. Esa es mi opinión. ¡MIREN!”.

The Federal Reserve is wrong so often. I see the numbers also, and do MUCH better than they do. We will have a very good Third Quarter, a great Fourth Quarter, and one of our best ever years in 2021. We will also soon have a Vaccine & Therapeutics/Cure. That’s my opinion. WATCH!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2020