Ibex 35: las cinco cosas a vigilar este 14 de julio de 2020 en los mercados europeos

Comienza este 14 de julio de 2020 un nuevo día en los mercados y con él, arrancará la temporada de presentación de resultados de los bancos.

Los primeros en confesarse serán JP Morgan, Wells Fargo y Citigroup, cuyas cifras conoceremos antes de la apertura de Wall Street, y los inversores deberían estar preparados para recibir malas noticias, sobre todo si tenemos en cuenta que las entidades se habrán visto obligadas a reservar liquidez para cubrir posibles pérdidas crediticias.

Además, seguimos sin perder de vista la evolución de la pandemia, que cifra ya el total de afectados en más de 13 millones y la OMS alerta de que las cosas no volverán a la normalidad en un futuro inmediato, al tiempo que asegura que la vacuna, cuando llegue, no estará para todos de forma inmediata. Una noticia que no gusta a los inversores, que hoy vuelven a mostrar las dudas en el mercado, con el cierre en negativo de Asia.

Para poder acceder a las ayudas del fondo de recuperación, España deberá comprometerse a emprender una reforma de las pensiones que modere el gasto creciente de esta partida, que ya supone un 10,7% del PIB, y deberá mantener y ahondar en los pilares de la reforma laboral de 2012 que la actual ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, prometió derogar.

Estos son los cinco factores que moverán hoy a los mercados en todo el mundo: