Las bolsas europeas de fiesta: el Ibex sube un 3% y rebasa los 7.200

Fiesta en los mercados. Las bolsas de Europa se han dejado llevar este 11 de agosto de 2020 por el optimismo.

Sus principales índices han cotizado con subidas desde primera hora. En España, el Ibex 35 ha aprovechado los ascensos para recuperar los 7.200 puntos: ha avanzado un 2,97% para terminar en los 7.263,5 puntos.

Además, la prima de riesgo española bajó un 3,94% hasta los 75,500 puntos.

El EuroStoxx 50 subió un 2,2% y rebasó con holgura los 3.300 puntos, por lo que, si se atiende al análisis técnico, da una tregua a los alcistas en el corto plazo.

Wall Street cotiza con signo mixto, con el Dow Jones subiendo más del 1% y el S&P 500 acercándose a sus máximos históricos pese a las leves caídas del Nasdaq.

La renta variable occidental parece dejar un día más en segundo plano las crecientes tensiones entre las dos mayores potencias del mundo, Estados Unidos y China.

Pese a que los ‘roces’ aumentan, el Gobierno del gigante asiático ha confirmado que continuará implementando lo acordado en la primera fase del acuerdo comercial (firmada en enero) y completará la apertura financiera según lo acordado.

Esto confirma el compromiso de China y es positivo teniendo en cuenta que el 15 de agosto está previsto que se lleve a cabo una reunión para evaluar la evolución»

del principio de acuerdo.

En cambio, el presidente de EEUU, Donald Trump, ha asegurado este martes, en una entrevista con Fox Sports Radio, que su «buena relación» con su homólogo chino, Xi Jinping, ya no es igual. «Tenía una gran relación con el presidente Xi. Me gusta, pero no me siento de la misma manera ahora», ha declarado.

Hoy también se ha conocido que la confianza de los inversores alemanes tanto en el país germano como en la Eurozona ha mejorado este mes.

«La esperanza en una recuperación coyuntural rápida ha aumentado de nuevo», ha señalado Achim Wambach, presidente del instituto ZEW (encargado de elaborar el índice).

DESDE RUSIA CON AMOR

El presidente Vladimir Putin ha afirmado este martes que Rusia se ha convertido en el primer país del mundo en otorgar la aprobación regulatoria a una vacuna contra la COVID-19 después de menos de dos meses de pruebas en humanos, informa Reuters.

«El desarrollo allana el camino para la inoculación masiva de la población rusa, incluso mientras continúa la etapa final de los ensayos clínicos para probar la seguridad y la eficacia. La velocidad a la que Rusia se está moviendo para lanzar su vacuna destaca su determinación de ganar la carrera mundial por un producto eficaz, pero ha despertado preocupaciones de que pueda estar anteponiendo el prestigio nacional a la ciencia y la seguridad sólidas», afirma la agencia.

En una reunión del Gobierno en la televisión estatal, Putin dijo que la vacuna, desarrollada por el Instituto Gamaleya de Moscú, era segura y que incluso había sido administrada a una de sus hijas.

«Sé que funciona con bastante eficacia, genera una fuerte inmunidad y, repito, ha pasado todos los controles necesarios», dijo Putin, que añadió que esperaba que el país pronto comenzara a producir en masa la vacuna.

Su aprobación por parte del Ministerio de Salud presagia el inicio de un ensayo más grande que involucra a miles de participantes, comúnmente conocido como ensayo de Fase III.

Tales ensayos, que requieren una cierta tasa de participantes que contraen el virus para observar el efecto de la vacuna, normalmente se consideran precursores esenciales para que una vacuna reciba la aprobación regulatoria, detalla Reuters.

Los reguladores de todo el mundo han insistido en que la prisa por desarrollar vacunas contra la COVID-19 no comprometerá la seguridad. Pero encuestas recientes muestran una creciente desconfianza pública en los esfuerzos de los gobiernos para producir rápidamente una vacuna de este tipo.

A los trabajadores sanitarios rusos que tratan a pacientes con COVID-19 se les ofrecerá la oportunidad de ofrecerse como voluntarios para vacunarse poco después de la aprobación de la vacuna, dijo una fuente a Reuters el mes pasado.

Recordamos que el ministro ruso de Sanidad, Mijaíl Murashko, anunció el 1 de agosto que el Centro Nacional de Investigaciones Epidemiológicas y Microbiología Gamaleihabía concluido sus pruebas para una vacuna contra el coronavirus causante de la COVID-19, por lo que había comenzado la etapa de registro del fármaco.

Recordamos que hace una semana la OMS reaccionó con cautela al anuncio por parte de científicos rusos de que una vacuna contra el coronavirus estaba ya casi lista para ser inoculada a la población general, y recordó que deben cumplirse todas las fases de testeo antes de que se conceda una licencia.

«Hay actualmente cientos de vacunas (contra la COVID-19) en proceso de prueba, y deben cumplir las guías y regulaciones para proceder de forma segura», destacó al respecto el portavoz de la OMS Christian Lindmeier en rueda de prensa.

Actualmente, se están desarrollando más de 100 posibles vacunas en todo el mundo para tratar de detener la pandemia de COVID-19. Al menos cuatro están en ensayos finales en humanos de fase III, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).