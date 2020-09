El Ibex 35, tras desplomarse mientras sus directivos hacían el paripé con Sánchez, intenta el rebote en torno a los 7.000 puntos

El parqué madrileño abrió la sesión de este 1 de septiembre de 2020 con un avance del 0,8%, lo que permitió al selectivo reconquistar la cota de los 7.000 puntos, gracias al impulso de buena parte de sus componentes, en especial de la banca.

Subidas moderadas en los principales parqués europeos este martes. Los índices del Viejo Continente se anotan rebotes mesurados, excepto en Londres y Madrid, donde las ventas intentan imponerse. La cautela sigue siendo la tendencia generalizada en la primera jornada de septiembre. También en Wall Street, donde los futuros anticipan alzas tibias para esta tarde.

En España, el Ibex 35 se mueve sin fuerza en torno la cota psicológica de los 7.000 puntos.

La drástica corrección que ayer sufrieron las bolsas europeas deja paso al rebote en este estreno de septiembre. Muy pendiente de la avalancha de datos con la que arranca septiembre, los inversores optan por las compras. El Ibex 35 sube más de un 0,5% para luchar por la reconquista de los 7.000 puntos.

Al frente del rebote del índice español se colocan varios de los valores que ayer sufrían en la parte baja de la tabla de revalorizaciones. IAG gana casi un 2%. Y lo mismo ocurre en los casos de CaixaBank, Banco Santander y Cie Automotive.

En rojo sigue Meliá Hotels, que permanece anclada en pérdidas cercanas al 2%. Inditex y Telefónica, pesos pesados del índice, también este martes.

Esta mañana estamos viendo correcciones suaves en los mercados asiáticos exceptuando las caídas de la Bolsa de Sidney que se deja un 1,69%. De hecho, las bolsas chinas están subiendo y los futuros estadounidenses también lo hacen mientras que los nocturnos europeos lo hacen con más fuerza.

Esto nos lleva a una recuperación de los 7.000 puntos en la apertura, pero ya saben que lo importante está en el cierre y no en la apertura, sobre todo tras pasar por una agenda tan importante como la que tenemos hoy protagonizada por la publicación de los PMI manufactureros del mes de agosto.

Lo de Pedro es de aurora boreal. Pide el apoyo de Casado a unos Presupuestos que nadie conoce. A falta de ese encuentro previsto para el miércoles, el líder del PSOE no ha hecho ningún acercamiento, ni banal ni serio, ninguna oferta o propuesta, ni siquiera sondeo o consulta, para ver de lograr el apoyo del PP a los Presupuestos, cosa que seguramente resultaría reconfortante para millones de españoles.

El que no se cansa de pedir “unidad” ya ha dicho que jamás pactará nada con la derecha. Y para que no quepan dudas, se lleva del brazo a su conferencia, a esa hortera convención american style, a los señores marqueses de Galapagar, para dejar claro a Casado que nuestros Ceaucescu no van a salir del Gobierno mientras yo les necesite, como tampoco esos amigos de la felicidad y el progreso de los españoles que son los separatistas catalanes y los nacionalistas y bildutarras vascos.

Como subraya Jesús Cacho en Vox Populi, particular asombro producen esos empresarios de cuerpo presente reunidos tras la incuria que nos gobierna, arropándolo, haciéndose cómplices de su no-gobierno, alineándose con la mentira, en aras del bono y la cuenta de resultados.

El presidente los utiliza como un clínex de usar y tirar. Botín, Isla, Fainé, Pallete, Galán o Garamendi. A él solo le importa el marketing, la propaganda. Ellos lo saben y por eso les abochorna comparecer acabado el acto para valorar lo escuchado. La desvergüenza de Pedro y la falta de vergüenza del Ibex.